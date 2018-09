Con motivo del festejo de los 40 años de carrera de Adamari López, la producción del programa Un Nuevo Día está reencontrando a la presentadora con antiguas amistades y colegas, pero no todos sus allegados pudieron asistir a la cita.

Tal es el caso de su colega y amiga Angélica Vale, quien mediante un video donde explicó las razones por las cuales dejó plantada a su comadre.

El filme fue compartido desde la cuenta de Instagram del programa de la cadena hispana Telemundo.

En el video corto Angélica comenzó externando su enojo: “Queridísima comadre, Adamari, no sabes el coraje que tengo de no poder estar ahí, créeme que mi plan era ir poder abrazarte, poder felicitarte, poder estar contigo llevarte a tu ahijado para que te abrazara también”.

De igual menea reveló por qué no pudo asistir al festejo de su colega con la cual colaboró en la exitosa telenovela mexicana ‘Amigas y Rivales’.

“Me da mucho coraje el no poder estar ahí”

Vale pronunció:“Pero bueno, por cuestiones de trabajo no pude estar ahí, créeme que moría de ganas de verte, de abrazarte, de felicitarte, de festejarte”.

Añadió que siente orgullosa de que Adamari López forma parte de su vida y la de su hijo: “Estoy orgullosa de tenerte en mi vida de que seas parte de nuestra vida, parte muy importante sobre todo para mi hijo Daniel que es tu ahijado”.

Para finalizar la hija de Angélica María agregó: “Nada…. me da mucho coraje el no poder estar ahí, pero millones de felicidades, sé que todavía vamos a festejar muchos años más juntas, así que te mando un muy grande abrazo y todo mi amor, felicidades Adamari”.

Las reacciones al video no se hicieron esperar: “Angélica Vale se emocionó y se puso triste por no poder estar presente al lado de su amiga”, “no qué pena me encanta verlas a las dos”, “así son las cosas no se puede abandonar el trabajo , ya vendrás muchas más ocasiones,lo lindo es que tus palabras salen del corazón”, “hermosa Angélica fue una lástima que no pudieras estar en vivo”.

