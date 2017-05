Don Omar aclara si dejó plantada a Jackie Guerrido (VIDEO)

El cantante Don Omar negó que haya dejado plantada a su exesposa, Jackie Guerrido, al supuestamente no querer darle una entrevista durante su visita a Univisión.

Sin embargo el músico aseguró que “en ningún momento se me habló de compartir entrevista con quien fuese mi esposa en algún momento” y el tema “se tomó como no era”.

“Esas son cosas que solo puede contestar un relacionista público, que quizá fue quien hizo ese acercamiento, yo no creo que nadie dentro de mi equipo de trabajo haya coordinado ninguna entrevista con mi exesposa que yo creo que mi exesposa y yo todavía tenemos todavía toda la confianza del mundo de hacernos saber si tenemos trabajo juntos, ese día pasé todo el día en Univisión, en ningún momento se me habló de compartir entrevista con quien fuera mi esposa en algún momento, se tomó como un desplante de mi parte, pero no lo fue”, dijo el cantante.

Y es que aseguró que en el mundo del entretenimiento hay protocolos para conceder entrevistas que en este caso no se llevaron a cabo. “Todo es un protocolo dentro del mundo del entretenimiento, entre ella y yo, éramos familia y hay la confianza”.

Por otra parte habló de su rivalidad con Daddy Yankee, donde dejó claro que no volverá a trabajar con él, debido a los problemas que surgieron durante su última gira.