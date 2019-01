Don Pedro Rivera presumió que aunque la señora Rosa no lo acepte, sus nietos sí conviven con su hijo menor Juan Carlos, a quien procreó fuera del matrimonio.

El patriarca de la familia Rivera compartió con orgullo una imagen en la que aparece Juan Carlos rodeado de Jacqie, hija de Jenni Rivera; Kassey y Samantha, hijas de Rosie Rivera, así como Jordan, Jenavieve y Jaylah, hijos de Jacqie.

“Mi hijo Juan Carlos Rivera con sus sobrinas @jacqierivera, Kassey, Jordan, Jenavieve, Samantha y Jaylah. Una gran bendición verlos juntos”, escribió don Pedro Rivera junto a la foto que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

En la instantánea los fans de la familia Rivera pronto comenzaron a reaccionar.

“Su hijo tiene sonrisa Rivera”, “hermosa foto”, escribieron algunos usuarios de la red social.

Mientras que no faltó quien destacara el gran parecido que tiene don Pedro Rivera con su hijo menor: “Es su gemelo”, “su misma cara de usted la de su hijo”.

Cabe recordar que, apenas el año pasado don Pedro Rivera confesó para el programa mexicano Primera Mano que cree que tuvo un segundo hijo fuera del matrimonio, al que ni siquiera conoce.

El hecho pudo haber sucedido hace aproximadamente 30 años, fruto de una relación que sostuvo con una mujer en el estado de Nuevo León, México.

La cabeza de la dinastía Rivera comentó que la inexperiencia hizo que se fuera del lugar. Sin embargo, ahora quiere enmendar su error.

“No me ha pedido dinero, no la veo desde hace muchísimos años, y no tengo conocimiento todavía”, dijo sobre la mujer con la que tuvo un “por allá, en Nuevo León”.

Don Pedro Rivera reveló cómo reaccionaron los hijos que tuvo con la señora Rosa: Pedro Jr., Gustavo, Lupillo, Juan y Rosie.

“No creo que haya ningún problema, por la razón de que yo todo lo hice bien acá, con ellos”, comentó.

Sin embargo, la señora Rosa no tardó en reaccionar ante la noticia y dijo que aunque no le produce ningún coraje, espera que el supuesto hijo no sea una mujer, pues eso haría sentir muy mal a Rosie, ya que ella y Jenni se sentían las reinas de la familia.

A lo que el mismo don Pedro respondió diciendo que no se explica de dónde viene tanto coraje, “si ya estamos divorciados, yo creo que hay que hacer cada quién su vida”.

