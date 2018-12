La señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, quizás nunca imaginó que publicar una foto de su familia le costaría los fuertes ataques de parte de su propia sangre, su hermana Pita Saavedra.

Y es que en días pasados, la señora Rosa Rivera publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que reveló que son una familia común y corriente y como tal, tienen sus desencuentros.

“Como la ven somos una familia común y corriente, mi hermano el alto y guapo tiene un defecto: ser enojón y amargado, nos puso caritas a mis hermanos y a mí ¿por qué me puso de verde? Porque según tengo dinero, gracias a Dios me ha bendecido y ojalá siga bendiciéndome más para que me vista de verde y poder prestarle más, ja, ja, ja, ¿se acordó que le preste? Ay cuánta amargura, (Dios lo) bendiga y lo haga mejor persona, mejor ser humano, de corazón se lo pido y a mí el diablo no me quita mi paz para nada, ya él lo sabe y lo bendiga”, escribió la también mamá de Lupillo Rivera en su publicación.

Por supuesto que muchos de sus seguidores le manifestaron su apoyo a la señora Rosa.

“Todos los hermanos se pelean, el amor siempre prevalece… el amor todo lo puede y todo lo da”, “¡OMG! ¡Donde quiera hay gente así de amargada señora Rosa! Dios la siga bendiciendo para que siga ayudando a la gente”, “usted disfrute lo que tiene y que no le importe los comentarios de nadie”, escribieron algunos usuarios.

Pero al parecer la hermana de la señora Rosa, Pita Saavedra, no tomó con buenos ojos la publicación y hasta grabó un video en el que aclara que fue ella quien le puso la “carita verde” y también cuánto fue lo que le prestó a su hermano.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >