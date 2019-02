Desde que Yalitza Aparicio se convirtió en el centro de atención al ser nominada al Oscar como ‘mejor actriz’ por su brillante actuación en la película ‘Roma’, le han llovido casi tantas críticas como aplausos. Muchos han sido los famosos que tras bastidores y frente a los micrófonos han dejado caer comentarios despectivos sobre la joven oaxaqueña que han generado polémica.

El última y más sonado de ellos Sergio Goyri, quien sacó su peor faceta y despotricó en contra de la actriz, llamándola “pin… india”, en un video publicado en redes sociales. Trascendió que el controversial clip fue grabado por la actual pareja de Sergio, la empresaria Lupita Arreola, quien además reveló que en la reunión se encontraban presentes Isaura Espinoza, Raúl Reynoso, Gilberto y Verónica de Anda.

Ante los comentarios del grupo de personas que siente escozor por el triunfo de Yalitza Aparicio, el propio Alfonso Cuarón salió en su defensa, durante una entrevista telefónica para el programa de televisión Despierta con Loret,

“Yalitza es de los mejores actores con los que yo he trabajado. Es un error y una actitud racista pensar que ella solo se estaba interpretando a ella misma, es dar una limitación tan grande a una mujer, solamente por su bagaje indígena. Esta mujer no tiene nada que ver con ‘Cleo’, esta mujer creó el personaje de ‘Cleo’. No cualquier actor puede crear esos momentos con esos recursos emocionales, tan profundo como lo hizo Yalitza”, dijo el mexicano a favor de su nueva musa.

Además, agregó que las reacciones que ha despertado su película no se debe solo a su propio trabajo, sino también al talento de la actriz.

“Si Roma funciona y está teniendo este impacto mundial, no es porque yo pueda filmar muy bonito, es por la relación que el público está teniendo con ‘Cleo’. ‘Cleo’ es una creación de Yalitza”, aseguró.

