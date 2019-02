Alimentos para adelgazar que quitan el hambre y la ansiedad

Tu peso depende en gran parte de los alimentos que consumes, hay momentos en los que el apetito hace que consumas comida con muchas calorías por lo que es normal que aumentes de peso; por eso, te decimos qué alimentos te quitan el hambre y, al mismo tiempo, te ayudan a adelgazar.

1. Huevo

Un estudio publicado en International Journal of Obesity arroja que las proteínas contenidas en el huevo ayudan a que te sientas satisfecho por más tiempo, también asegura que al desayunar huevo se disminuya la ingesta de calorías en el día, lo que ayuda a adelgazar.

2. Manzana

Esta fruta contiene una fibra soluble llamada pectina que retrasa la digestión por lo que sentirás saciedad por más tiempo. Un artículo de The Telegraph asegura que la ingesta de frutas aporta una gran cantidad de flavonoides que ayudan a sentir saciedad sin sumar muchas calorías.

3. Pescado graso

Este alimento es una fuente rica en proteínas y ácidos grasos Omega-3, combinación perfecta si lo que deseamos es comer algo que quite el hambre sin que aporte muchas calorías. La experta en nutrición Fernanda Alvarado recomienda comer pescados grasos como la sardina y el salmón.

4. Oleaginosas

Si tienes hambre come almendras, nueces o semillas, un estudio publicado en la revista Nutrition & Metabolism afirma que comer frutos secos no tiene ningún riesgo metabólico y que incluso previenen la obesidad y las enfermedades cardiovasculares.

5. Avena

Un estudio publicado en Journal of the American College of Nutrition asegura que comer avena por las mañanas reduce tu consumo de calorías a lo largo del día, aunque comerla a cualquier hora te ayudará a reducir tu apetito.

Por otra parte, Fernanda Alvarado señala que la avena es rica en los dos tipos de fibra que existen: soluble e insoluble. La fibra soluble ayuda a retrasar el tránsito intestinal y la insoluble te hacer sentir satisfecho.