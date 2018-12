View this post on Instagram

Los integrantes de la Banda Rancho Viejo sufrieron un aparatoso accidente en la autopista Guadalajara- Tepic, mismo que al parecer fue provocado por la falta de precaución del chofer donde viajaban los músicos. Casi al llegar al límite entre Nayarit y Jalisco, el camión de la banda se impactó contra un tráiler que transportaba chatarra, provocando que los 21 pasajeros (entre músicos y parte del staff) resultaran lesionados. Al lugar del accidente acudieron socorristas de Protección Civil y Bomberos del Estado así como de la Cruz Roja quienes rescataron a los heridos y los trasladaron a un hospital de la región para su atención médica. Según informaron los músicos se dirigían a la Ciudad de México donde se presentarían en el Foro Sol para un concierto DESLIZA🔙🔙🔙