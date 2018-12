Al menos una persona murió y 40 más, en su mayoría niños, resultaron heridas tras volcarse temprano el lunes un autobús privado en Arkansas, informa CNN, citando a la policía del estado.

El accidente ocurrió sobre la autopista interestatal 30 al oeste de Benton.

El vehículo transportaban un equipo juvenil de futbol americano tras finalizar un juego de campeonato el fin de semana en Texas, detalla CNN.

BREAKING: 1 child is dead and 40 others are injured after a Memphis youth football team bus crash. Arkansas state police say the bus was on I-30, West of Benton, when it left the roadway and overturned. The bus driver is being questioned by state troopers. @FOX13Memphis pic.twitter.com/yXtWlZSLwK

El autobús se dirigía a Memphis, Tennessee, cuando, según reportes de la policía, se salió de la carretera, perdió el control y volcó.

Los heridos fueron llevados a centros médicos en Benton y Little Rock, y hasta el momento se desconoce el alcance de sus lesiones.

Arkansas Children’s Hospital in Little Rock has received over 20 patients at its ER from the bus accident on I-30. Families needing information should call the main hospital at 501-364-1100. A family center is set-up. Families can come to the main entrance & will be taken there. pic.twitter.com/8wGiMRNrKD

— Arkansas Children's (@archildrens) December 3, 2018