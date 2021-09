En el video compartido por el Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’ los comentarios en son de burla y crítica para el conductor aparecieron: “No entiendo porque no se ha operado esas carnes salientes. Se vería mucho mejor”, “Ese hombre con tanto dinero debería quitarse un poco de barriga”, “Tú no rebajas ni pasando hambre”, comentaron unos.

¿Volvió a engordar?, la gente cuestiona el cuerpo y peso de Raúl de Molina

La gente no tuvo piedad por el físico de Raúl de Molina quien aparentemente no logra convencer con todo su entrenamiento para bajar de peso: “Y se volvió a engordar? El no se había hecho una operación?”, “Debería de operarse la panza… O una lipo”, “Ahora lo que falta es que se quite todo lo que le guida!! Y se ve muy bien!”, “Jajaja desde que lo conozco está haciendo dietas y ejercicios, y no he visto resultado lo amo, hago el comentario tóxico para ver si de verdad se pone las pilas”.

“Tiene qué cuidar la dieta si no de nada vale todo ese esfuerzo”, “¿Y por qué no bajas nada?”, “Ese no baja ni con un cristo de oro verdad”, “Muchacho TU no rebajas aunque salga caminando hasta NYC y tú sabes porque por LA pala que es muy grande chico”, “Y esa panzota GASSSS Jajajaja que se la corte y ya”, expresaron otras personas.