Enrique Guzmán se compadeció de su hija Alejandra en polémico mensaje

El público toma partido frente al escándalo

En las redes sociales, el público no ha dejado de debatir sobre este escándalo y muchos no dudan en exponer sus posiciones: “Yo antes pensaba qué mala hija es Frida, pero ahora que veo el video de Alejandra diciendo que mete las manos por alguien más y no por su hija me hace pensar que Frida es la víctima”, escribió una usuaria de Instagram.

Por otro lado, otros usuarios de Instagram se pusieron de parte del cantante: “Esa tipa tiene serios problemas, todo es para llamar la atención”; “Ya dejen de darle publicidad a esa mujer, que se ponga a trabajar no se ve que haga algo, solo puro chisme juventud perdida”.