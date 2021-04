“Un día me dice: ‘oye, Víctor Hugo, te voy a dar una nota que es muy importante. Le acaban de robar a mi hija Alejandra, 2 millones de dólares, Fernando Iriarte, Darío de León y Miguel Blasco’. Me da la nota y yo la publico en el Heraldo de México y me doy a la tarea de buscar a Fernando Iriarte, Miguel Blasco y Darío de León para que me dieran su versión, no quisieron contestar”, narró el periodista.

“Enrique me alimentaba de información. Durante unos 15 días yo estuve publicando notas al respecto, hasta que Jaime Sánchez Rosaldo me llama y me dice ‘viene a México Miguel Blasco, quiere platicar contigo’, dije perfecto, ya tengo la otra versión. Uno como periodista hace eso”, narró en la entrevista.

“Tina Galindo me manda a hablar porque yo trabajaba con ella y me dice: ‘oye Víctor qué es esto, porque te trata así Enrique’, y le dije que no sabía que era la primera vez y me dice pues resuelve y ten cuidado con este cuate”, recordó Víctor Hugo en la charla.

“Me mete a la recámara, y me pone una pistola en la cabeza, me acuerdo perfecto… Había ahí un plato lleno, ya saben, de sustancia y me empieza a pegar, me empieza a pegar y a pegar y me decía: ‘es que por tu culpa ahora mi hija me odia, dice que yo la quiero estafar”, contó el periodista.

La agresión de Enrique no paraba

“Total que me empieza a pegar y le digo: ‘oiga señor, si me va a disparar pues ya jálele, ¿no?’, me dice, ‘¿qué? ¿muchos h*evos?’ Y le digo ‘no, nada más dos pero me estoy muriendo de miedo’, avienta la pistola a la cama, se suelta él en la cama y se pone a llorar, ‘es que por tu culpa ahora mi hija me odia, lárgate, no te quiero volver a ver en mi vida’”. VER VIDEO AQUÍ

‘Muerto de miedo’ el periodista abandonó la habitación: “Yo me salí muerto de miedo, empecé a caminar por Reforma, se me había olvidado que había dejado mi coche ahí; a caminar y a caminar, no entendía lo que había pasado. No lo volví a ver sino hasta 5 años después en un programa de Televisa que conducía Daniela Romo, y yo creo que él no se acordaba, me saludó muy cordial, muy normal, desde ese día no lo he vuelto a ver”, concluyó.