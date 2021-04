Resurge video en el que se confirma lo peor de Enrique Guzmán

Lorena Velázquez revela que sufrió abuso físico de parte del padre de Alejandra Guzmán

“Me pegó en la mano y por poco me voy de boca”, expresó la primer actriz Siguen las reacciones tras la fuerte confesión de Frida Sofía, pues ahora resurge un video en el que se confirma lo peor de Enrique Guzmán: la primera actriz Lorena Velázquez revela que sufrió abuso físico de parte del papá de Alejandra Guzmán: “Me pegó en la mano y por poco me voy de boca”, expresó. En una publicación que hasta el momento tiene más de 7 mil reproducciones. y que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like, Lorena Velázquez decía que el cantante Enrique Guzmán era “un gordote asqueroso”. “Por poco me voy de boca”, dice Lorena Velázquez después del golpe que le dio Enrique Guzmán Mientras se encontraba en la promoción de la película Más sabe el diablo por viejo, la primera actriz recordó que en una ocasión Enrique Guzmán le pegó en la mano cuando se encontraban dando las gracias al público al terminar una puesta en escena. “(Fue) porque dije que el productor era de Puebla y pedí un aplauso para él y a éste (Enrique Guzmán) le dio mucho coraje porque él era la estrella y que me pega. Cuando le pregunté que por qué me había pegado, me dijo que porque el unico que podía hablar era él” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Enrique Guzmán nunca fue estrella de una película” La primera actriz también recordó que en esa ocasión ella le dijo a Enrique Guzmán que ahí todos eran estrellas y que él nunca había sido estrella de una película, siempre fue “Rocío Durcal y Enrique Guzmán”, “Angélica María y Enrique Guzmán”. “O sea, ¿qué le pasa? A los 70 años que tenía ya era un ‘gordote asqueroso'”, comentó en esa ocasión Lorena Velázquez, recibiendo de inmediato apoyo de los usuarios: “Y seguirán saliendo enemigos de este señor para seguir atacando”, “Este tipo se ha pasado de más y lo han dejado hasta ahorita, basta ya”, “Gracias por hablar y no dejar sola a Frida”.

Fuertes revelaciones de Lorena Velázquez Pero eso no sería todo, ya que la primera actriz Lorena Velázquez entró en más detalles sobre este bochornoso capítulo que vivió con Enrique Guzmán en una entrevista que concedió al programa Sale el sol y que puede verse en el canal de YouTube de Imagen. “Yo sé que (Enrique) Guzmán es muy violento y yo sé que a mí me pegó en la mano y que, por poco, me voy de boca y enfrente de todo el público. Y me corrió del teatro y le dijo al productor que si yo actuaba él ya no quería trabajar y hacer la segunda función”.

Lorena Velázquez no cedió ante las amenazas de Enrique Guzmán Además, Lorena Velázquez compartió lo que le dijo al productor en ese entonces ante las amenazas de Enrique Guzmán: “Si me traes un notario, dejo la obra, porque a mí no me va la ANDA (Asociación Nacional de Actores de México) a demandar”. “Y aparte muy grosero, muy grosero, insultó a mi hijo, dijo que tenía un papel en la obra ¿y sabes qué? Que nos corrió a los dos y dijo que me iba a romper la mad… en TV Notas, a mi hijo y a mí”, confesó la actriz, quien aseguró que nunca volverá a trabajar con él.

Enrique Guzmán “no tiene educación” En esta misma entrevista, Lorena Velazquez mencionó que Enrique Guzmán, quien fuera acusado hace apenas unos días por parte de su nieta Frida Sofía de haberla “manoseado” cuando era apenas una niña, “es una gente que no tiene educación”. “Yo pedí un aplaudo para el productor, que era de Puebla, y él (Enrique Guzmán) dijo que el único que podía hablar después del aplauso final era él que porque él era la estrella”, dijo, aunque también aclaro que el cantante nunca quiso sobrepasarse con ella.

“Enrique Guzmán es horrible” “Ay, no, mi vida, no, por favor, Enrique Guzmán es horrible, si yo soy muy alta y sabes que no, no, tiene un cuerpo espantoso”, respondió la primera actriz a la pregunta de si en alguna ocasión el padre de Enrique Guzmán quiso “pasarse de listo con ella”. “Usualmente, no se dicen estas cosas por el miedo a las críticas o amenazas. Qué bueno que están hablando todas y todos sobre estas situaciones desagradables que ocurren”, “Frida tuvo que salir a hablar en cámaras porque la protegen. Los medios no deben de abandonarla”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Una foto dice más que mil palabras” Bajo el hashtag “#YoSíTeCreoFrida” se generó un movimiento en apoyo a Frida Sofía, quien en días pasados denunció un caso de acoso sexual por parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán. Según detalló la joven de 29 años, cuando era pequeña su abuelo la tocaba indebidamente. Aunque la también cantante, hija de Alejandra Guzmán, ha sido parte de una controversia entre los que la apoyan y quienes la cuestionan, en esta ocasión fue a partir de una imagen que comenzó a recibir muestras de apoyo en redes sociales, y es que a raíz de las declaraciones del propio Enrique Guzmán, su madre y su tío Luis Enrique, quienes pusieron en duda su acusación, muchos seguidores se han solidarizado con ella.

#YoSiTeCreoFrida En la imagen, que compartió en Instagram, se puede ver a Frida Sofía en los brazos de su mamá, detrás su tío Luis Enrique, todos sonriendo, menos ella, quien está viendo a su abuelo con visible temor, quien aparentemente le canta mirándola a la cara. La expresión de la pequeña demuestra temor y destaca por ser la única en el retrato que no parece estar disfrutando el momento. “Para todos los que quieren pruebas… perdón que no tenía cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad! pero UNA FOTO DICE MÁS QUE 1000 PALABRAS”, escribió Frida en la descripción de la fotografía, que tiene más de 60 mil reacciones y 10 mil comentarios.

Los padres de Frida Sofía desean que tome terapia El padre de la joven, Pablo Moctezuma, y la pareja actual de él, Beatriz Pasquel, han demostrado públicamente su apoyo a la joven, asimismo distintos colectivos feministas y youtubers se han manifestado al respecto. Frida también acusó a su abuelo de haber violentado física y sexualmente a su abuela, la primera actriz Silvia Pinal, por lo que en sus historias comparte extractos de la serie biográfica, basada en el libro de Pinal, en donde se expone el temperamento violento de Enrique, con la intención de dar validez a su discurso. Al momento, ambos padres de la cantante han dejado claro que están interesados en que Frida Sofía reciba ayuda psicológica y terapia para superar la situación, sin embargo, la joven aún no ha declarado al respecto, únicamente respondió ante el comunicado de su mamá, argumentando que ella se siente orgullosa de haber roto la cadena de silencio que asegura, se vive en la dinastía Pinal.