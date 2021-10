Ambos fueron grabados por un internautas que se encontraba cerca de la mesa de los ‘amigos’, el video se ha hecho viral en las redes sociales por el descaro de los jóvenes que no respetan a su pareja. La infidelidad se hizo presente casi en la cara de las pobres victimas.

"Y yo creí que solo nos pasaba a las mujeres, ¿quieres ser mi novio?", "no te merece", "por lo menos ya se dio cuenta", "no te merece, animo muchacho", "Está bien que luches por tu relación, tu dignidad es muy importante y 'explicar' con un video, no cambiara la prueba, cuídate", fueron algunos de los comentarios.

Lo más sorprendente en que en el video compartido en TikTok el novio de la mejor amiga de la mujer engañada respondió a esta grabación, provocando el asombro de muchos internautas que estaban al pendiente de lo que ocurría: “Buenas tardes yo soy el del video, me lo pueden pasar completo por favor”, dijo el hombre.

En esta ocasión, el supuesto engañado, no muestra su cara, pero utiliza a un amigo, para ponerle una prueba a su todavía prometida, quien sin saber nada, accede a ello, creyendo que es una sorpresa por su próxima boda, sin embargo, todo termina mal para ella.

Es entonces que él amigo del novio le dice que lo lea y se percata de que es un mapa y que tiene que seguir las indicaciones. En el mismo se ve una cruz roja y un camino, por lo que el amigo le ayuda a seguir el sendero, pero ella confundida, no sabe qué hacer en ese momento.

Nerviosa, la mujer le pide que deje de grabar, sin embargo, el novio ya había llegado, luego de dar una vuelta, entonces ella sale corriendo para intentar explicarle, pero él no abre las puertas del auto, ni las ventanas, por lo que ella grita y le pide oportunidad de explicarle.

La prueba de infidelidad

Sin embargo, el hombre ya está decidido y no cambiará de opinión. Todo esto sucede mientras el amigo continúa grabando. Ella no sabe qué hacer, se mueve de un lado a otro mientras le llama “amor” en un intento desesperado por llamar su atención, pero no sucede nada.

El hombre supuestamente engañado solo abre la puerta del otro lado de su novia, para que entre su amigo y le dice: "Ya no me vas a ver la cara otra vez", mientras la novia, sigue hablando y no recibe respuesta de él, por lo que ya tiene tomada una determinación.