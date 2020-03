El actor mexicano está en tratamiento por un problema de salud en sus piernas

Eduardo Yáñez toma un medicamento parecido a la cortisona que le hizo subir de peso

“¿Cortisona? Tacozona, tortazona y así”, le dicen usuarios

En los últimos días, ha llamado mucho la atención el hecho de que el actor mexicano Eduardo Yáñez muestra un evidente sobrepeso y por fin se ha revelado la razón.

Según información de la cuenta oficial de Instagram de @chicapicosa2, Eduardo Yáñez está en tratamiento por un problema de salud en sus piernas y un medicamento, parecido a la cortisona, le ha hecho subir de peso.

Las reacciones de los seguidores se hicieron presentes de inmediato. Una usuaria escribió: “¿Cortisona? Tacozona, tortazona y así”, recibiendo como respuesta: “Que mala”, además de emojis sonrientes.

Por su parte, una admiradora de Eduardo Yáñez salió en su defensa: “Por qué burlarse de una persona cuando está pasando por un problema de salud, no sabes lo mal que se sienten cuando un medicamento te hace subir de peso”, pero a otra usuaria no le importó y escribió: “Tragazona”.

Otros tienen presente que hace unos días falleció la madre del actor mexicano: “Más bien por la depresión por la muerte de su mamá, sólo aquellos que pierden a alguien, entenderán cómo deja de importar todo cuando alguien se va”.

Las burlas siguieron para Eduardo Yáñez y su nueva apariencia: “Pues yo creo que mi comida contiene ‘Cortisona’… tengo el mismo problema que él”, “Cuál, éste se hizo algo”, “Para mí, él se inyectó botox porque no se le movían ni los cachetes cuando estaba hablando, todo tieso de la cara, para mí que es exceso de botox”.

Alguien más le mandó un mensaje de buena vibra: “Que Dios lo llene de bendición y salud, lo merece por lo buen hijo y responsable que fue con su mamá”.

“Está hinchado como cuando uno toma predsinona”, “Si, el día que salió en el programa Hoy se veía muy hinchado de la cara”, escribieron otros internautas.

Por su parte, una seguidora de Eduardo Yáñez expresó: “Es muy feo sentirse como te inflas sin control, te tratas de algo y te afectas de otra cosa. Yo me sentí muy deprimida, llena de ronchas y dolor, y para evitarlo, me inyectaba ese medicamento, pero me estaba inflando, me sentía como hinchada. Ya me imagino cómo se siente él”.

Eduardo Yáñez tuvo la oportunidad de despedirse de su mamá

El actor mexicano estuvo de visita en el programa de televisión “Hoy”, donde confesó que está muy contento, “porque si hay algo que le pedí a Dios, siempre fue que mi madre no sufriera el día que se tenía que ir”.

Eduardo Yáñez, quien estuvo acompañado durante la entrevista por Galilea Montijo,Raúl Araiza y Andrea Legarreta, prosiguió: “A mí me tocó ver a mi mamá el sábado y le puse unas canciones de los Bee Gees, estuvo ahí bailoteando, se acordó de John Travolta y empezamos a hablar de esas películas”.

Visiblemente emocionado, el actor mexicano compartió que después de unas horas se despidió de su madre. Cerca de una hora después, le dieron la trágica noticia.