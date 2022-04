En pro del empoderamiento de niñas y jóvenes en Atlanta

Las autoras Mayra Cuevas y Marie Marquardt se unieron para empoderar a niñas y jóvenes.

Cuevas y Marquardt escribieron la novela Does My Body Offend You?, en inglés.

Las escritoras participaron en el lanzamiento de su libro en el anfiteatro del Thrasher Park en Norcross. Decididas a aportar su granito de arena para promover el empoderamiento y fortalecer la autoestima de las niñas y jóvenes, las autoras Mayra Cuevas y Marie Marquardt escribieron Does My Body Offend You?, novela de ficción, en inglés, sobre dos adolescentes que descubren el poder de la amistad, el feminismo y la defensa de sus ideales. Hace unos días, Cuevas y Marquardt participaron en el lanzamiento/picnic de su novela en el anfiteatro del Thrasher Park en Norcross. Ambas firmaron su novela al público asistente y tuvieron una amena charla con las también autoras Kimberly Jones y Gilly Segal sobre el proceso de escritura, sus heroínas y el objetivo de su obra. El mensaje del Libro “Un mensaje del libro es el feminismo interseccional y otro es sobre justicia social con compasión, debemos dejar la mentalidad de división y aprender a escucharnos los unos a los otros para lograr verdadero cambio en nuestra sociedad”, expresó Cuevas, nacida y criada en Puerto Rico. Does My Body Offend You? cuenta la historia de Malena Rosario y Ruby McAllister, jóvenes estudiantes de una High School en Florida que se conocen el día en que la puertorriqueña Rosario es humillada por violar el código de vestimenta de la escuela al no usar brasier y es castigada. Al ver que Rosario es obligada a cubrir su pecho, McAllister, chica rebelde y oriunda de Seattle, no se queda callada ante tal injusticia.

La amistad entre las autoras Así nace una gran amistad entre ambas chicas, quienes sin imaginárselo se convierten en líderes del movimiento en contra del arcaico código de vestimenta de la escuela. Escrita en primera persona, las autoras intercalan capítulos sobre las vidas de Malena y Ruby y quienes luchan para enfrentar sus inseguridades, prejuicios y altibajos de su nueva amistad mientras alzan su voz para defender sus ideales de justicia. La novela, publicada por Alfred A. Knopf Books for Young Readers, es dirigida a jóvenes lectores de 12-16 años y mayores y se puede adquirir en cualquier librería y tiendas departamentales y populares sitios online como Amazon.

La voz de niñas y jóvenes Para Cuevas es muy importante escribir y poner en primer plano las historias de las niñas y jóvenes latinas en Estados Unidos. Darles voz a sus historias es uno de los ejes de su escritura. “Mi mensaje para las niñas hispanas es que tú puedes ser la estrella y heroína de tu historia, tu historia es importante y tiene validez. Es importante que tu voz se escuche y seas la heroína de tu propia historia”, dijo la autora puertorriqueña.

Datos de las autoras Mayra Cuevas nació y se crió en Puerto Rico. En 2020 publicó su primera novela Salty, Bitter, Sweet (historia de una adolescente latina trilingüe que aspira a ser una reconocida chef y que descubre el amor) Es periodista y trabaja como productora de TV y contenido digital para CNN. Vive en Norcross con su esposo, hijos y su gata Felicia. Marie Marquardt es profesora visitante de la Academia de Teología de la Universidad Emory y es autora de varios libros incluyendo Dream Things True and The Radius of Us, novela acerca de adolescentes que huyen de la violencia en Latinoamérica y solicitan asilo en Estados Unidos. Es presidenta emérita de la junta directiva de El Refugio, organización sin fines de lucro que ayudan a inmigrantes, detenidos por ICE en la prisión de Stewart, y sus familiares. Vive en Decatur con su pareja, cuatro hijos, un perro y un dragón barbudo.

Dónde encontrarlas: Mayra Cuevas: Twitter at @Mayra ECuevas and Instagram at @Mayra Cuevas Marie Marquardt: Twitter at @MarieFMarquardt and Instagram at @Marie_Marquardt