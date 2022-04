Carolina Sandoval habla sobre su peso y manda indirecta ¿A Adamari?

Carolina Sandoval habla de su cuerpo y aclara que no se operará

¿La compararon con Adamari? ¿Fue una indirecta?

La Veneno dice que las modificaciones le dan miedo Carolina Sandoval manda indirecta: Como muchos la conocen ‘La Veneno Sandoval’ es una de las conductoras venezolanas más queridas de Latinoamérica, más que por su forma tan espontánea de ser, también es por su sinceridad y su manera de ser, en donde transmite buenos mensajes para sus espectadores y usuarios que la siguen en Instagram. No se necesita explicar el por qué la conductora originaria de Caracas, tenga 2.9 millones, pues Carolina manda mensajes positivos acerca de el amor propio, y ésta vez no fue la excepción, pues habló de que la gente le ha dicho que por qué no se opera para bajar de peso, y lo que respondió se pudiera interpretar como una indirecta para una conductora muy reconocida… Da un mensaje sobre el ‘body positive’ Por medio de un reel que publicó recientemente la conductora de 48 años, Carolina informó que se estaba probando unos trajes de baño, a lo cual se puso a reflexionar acerca de las modificaciones corporales para bajar de peso, a lo cual dio unas palabras, pero además, escribió un texto: “Yo respeto a todo el mundo que se quiera hacer lo que quiera, pero también necesito que respeten lo que no me quiero hacer. El hecho de que ahora esté en tendencia la operación del estómago y sea un éxito para muchos, no indica que yo me la tenga que hacer”. Escribió ‘La Veneno’.

Carolina Sandoval manda indirecta: No quiere operarse La conductora de Suelta La Sopa comentó también, que ella por moda llegó a hacer algo que hoy en día no haría, y que sabe que hay excelentes médicos cirujanos que podrían operarla para bajar de peso, además de tener las posibilidades económicas, pero no es algo que quiera. “No caeré en la presión social que hace más de veinte años me llevó a un quirófano y me hizo ponerme los senos más grandes por moda. Se que existen excelente médicos , especialistas en esta operación y los respeto y admiro, y que bueno que estén ayudando a quienes deciden dar este paso, pero YO no quiero”, escribió.

Carolina Sandoval manda indirecta: “Son mis decisiones” La comediante y conductora dejó en claro que no justificará su ansiedad y que no le tiene que dar explicaciones a nadie. Las decisiones que la conductora tome no serán en base a lo que la gente opine. Así lo dijo la venezolana y conductora de Suelta la Sopa. “Soy una persona muy nerviosa y aunque no me tengo que justificar mi ansiedad me aleja de hacer cosas cómo estás y además no es algo que me interese. Mis decisiones del presente no están basadas en mi físico, y menos pretendo hacer cosas que me dan miedo, los amo y les deseo lo mejor.”

La compararon con Adamari López “No me quiero operar el estomago, no me quiero poner nada aquí adentro”, son una de las expresiones que utilizó La Veneno, esto hizo que varias personas la compararan con la boricua Adamari López, quien se especula que si se operó para bajar de peso, y que se aplicó la manga gástrica. ¿Habrá sido una indirecta para la conductora? “Carolina yo te veo linda como eres y como te vistes. Si tú te sientes bien cuando te ves en el espejo es lo único que importa al final es tu cuerpo y eres tú quien va a estar con el hasta el último día lo demás es PAJA”, esto le escribió un seguidor en su cuenta de Instagram.

Carolina Sandoval manda indirecta: Le da miedo hacerse alguna modificación La veneno también mencionó que además, le tiene miedo a las modificaciones, y que incluso se arrepentía de haberse operado el busto en su momento. “Yo no me quiero quitar nada, me da miedo que me pongan algo aquí (en el estómago), si ya me operé las bubis y ni convencida estaba”, dijo. “Lo que importante es la belleza interior. Nadie es eterno”, “Además Caro, tu eres demasiado bella…tienes a tu esposo que te ama tal como estás…tu no necesitas de operaciones banales para ser feliz. Eres demasiado bella”, “Pues no los escuches, ignóralos. La paz comienza en nuestro interior y la felicidad cuando te amas y te aceptas cual eres, así que sigue siendo tu. Felicidades y bendiciones”.

Carolina Sandoval manda indirecta: ¿Quién es el cirujano que supuestamente operó a Adamari? En una emisión de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain confesaron que habrían dado con la información del cirujano que operó a la boricua Adamari López y que por primera vez revelarían quien había sido. “Hoy día te confirmamos que Adamari se hizo un procedimiento único en Miami, por un cirujano que es uno de los mejores y es dominicano” Proceden a nombrar al cirujano, Abel Bello el cual dicen Javier y Elisa, que le realizó a Adamari López una manga endoscópica . “Te cosen el estómago, sin cortártelo”. Después los conductores muestran la identidad del cirujano el cual procede a explicar el procedimiento de la manga endoscópico.

¡REVELAN EL NOMBRE DEL CIRUJANO DE ADAMARI Y EL PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZÓ! Los conductores de Chisme No Like, procedieron a mostrar un video del cirujano que dicen Elisa y Javier, es de origen dominicano, en donde explica como se lleva a cabo el procedimiento para la realización de dicha cirugía “Manga endoscópica”, mientras se ven imágenes ilustrativas del procedimiento. “En la manga gástrica endoscópica, iniciamos el procedimiento introduciendo una cámara especializada dentro del estómago. Una vez dentro del estómago observamos la apariencia de éste y colocamos una serie de marcas que nos van a servir de guía para saber en donde colocar las suturas”. Dice el doctor Abel Bello. (AQUÍ PUEDES VERLO EN EL MINUTO 58:28)