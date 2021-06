Emma Coronel: MEDIDAS DURAS

Incluso, la abogada volvió a insistir en que las condiciones de confinamiento son extremas, a grado tal que pasa 22 horas del día sola en una pequeña celda, y solo tiene dos horas para salir a caminar a un patio interior.

“Es en este tiempo cuando puede bañarse, hablar con su familia y usar una bicicleta estacionaria. Casi siempre tiene las piernas entumecidas porque no tiene espacio, es muy pequeña la celda, no tiene ni ventanas ni paredes, no hay posibilidades de que pueda respirar aire fresco o ver la luz del sol. Así que no hay mucho qué hacer, se la pasa mirando las cuatro paredes casi todo el día”, dijo.