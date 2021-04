En Panama City Beach, Florida, una tienda y una casa fueron destruidas por lo que pareció ser un tornado, dijeron funcionarios municipales en un mensaje en Facebook. Una foto tomada por un residente y publicada por The Panama City News Herald muestra el techo y las paredes de la tienda derribados, pero sus estantes y la mercancía en ellos parecían incólumes.

Una serie de tormentas severas azotó el sábado varias áreas del sur de Estados Unidos, destruyendo inmuebles en la franja noreste de Florida, conocida como Panhandle, y arrojando granizo en una ciudad costera en Alabama, indica The Associated Press.

Un muerto tras emergencia por tormentas en EE.UU.

De acuerdo con el New York Times, al menos una persona ha muerto y siete se reportan heridas tras la emergencia provocada por estas tormentas. Se reportaron inundaciones. Varios miles de personas se quedaron sin electricidad, de acuerdo con poweroutage.us., un portal que monitorea apagones.

En Luisiana, autoridades confirmaron que una persona murió y “al menos otras siete resultaron heridas en las tormentas que se movieron por el área alrededor de las 2 am hora local”, según el New York Times. Las condiciones de los heridos durante esta emergencia por tormenta aun no se tienen por completo.