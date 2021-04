Las autoridades de Florida ordenaron el desalojo de más de 300 viviendas y cerraron el sábado una carretera cercana al estanque en el área de Tampa Bay al norte de Bradenton, indica The Associated Press. Los habitantes que viven en los alrededores de la reserva Piney Point recibieron la alerta a través de un mensaje de texto.

Con la declaración del estado de emergencia de DeSantis se asignan más recursos para bombas y grúas en la zona. El propietario, HRK Holdings , no ha respondido a The Associated Press, de momento una solicitud en busca de declaraciones sobre el asunto.

El estanque donde la fuga fue descubierta se ubica en la antigua mina de fosfato de Piney Point, ubicada sobre una pila de fosfoyeso, un desecho derivado de la fabricación de fertilizantes y que es radiactivo, según revela The Associated Press.

Funcionarios del condado Manatee señalaron que los modelos más recientes muestran que una ruptura de la represa de la vieja planta de fosfato podría verter 1,280 millones de litros de agua en cuestión de minutos, lo que generaría una pared de agua de 6.1 metros de altura, indica The Associated Press.

¿Los iban a dejar ahí?

En un principio las autoridades anunciaron que moverían a los reos y al personal al segundo piso y colocarían sacos de arena en la planta baja, pero el jefe de policía Rick Wells señaló posteriormente que mover a los reclusos al segundo piso significaba un riesgo de seguridad.

Funcionarios del condado señalaron que el agua de pozos no ha sido afectada y que el Lago Manatee no está amenazado. Dicho cuerpo de agua es la principal fuente de agua potable de la zona señala The Associated Press. Los cuerpos de emergencia han estado vaciando el agua desde que el estanque presentó una fuga en marzo.