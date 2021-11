Una camiseta stretch es esencial para todo tipo de cuerpo en todo momento del embarazo. No decimos que vivimos con una camiseta stretch cuando estábamos embarazadas, pero literalmente no nos la quitábamos nunca, excepto para dormir y dar a luz, e incluso entonces fue sólo porque el hospital insistió en que nos pusiéramos una bata de hospital.

La belleza del cárdigan es que puedes usar tus suéteres de no maternidad sin importar qué tal grande se ponga tu panza. Abre los botones, usa el cárdigan abierto sobre una blusa o top y estás lista. No tienes que comprar nada.

Oh, ¿pensaste que los cinturones eran sólo para personas con cinturitas? ¡Mal! Los cinturones son una excelente manera de mejorar tu figura de embarazada, llevando la atención a tu vientre de la manera correcta. Seamos claras: no usarás el cinturón en el mismo lugar en el que solías hacerlo, tiene que ir arriba o debajo de tu panza, pero un cinturón puede dar forma a una pieza ancha y mantendrá tu ropa en su lugar.

13. Vestido elástico

Si eres una mamá trabajadora o tienes una ocasión en la que los pantalones de cordón no son apropiados, deberías invertir en un buen vestido elástico. Oh, cómo amamos un buen vestido ajustable que te forme pero no sea apretado. El efecto de envoltura resalta tus curvas de manera sexy sin verse muy apretados. Además puedes encontrar vestidos elásticos bonitos que no cuestan una fortuna; los puedes encontrar en todas partes, desde Gap hasta Target.

14. Un suéter largo y cómodo

Más grande no es mejor con la ropa de maternidad. Quieres un suéter que te mantenga calientita, quede bien en tu estómago y sea cómodo. Pero no sacrifiques forma por tamaño, es decir, no elijas un suéter que sea tres tallas demasiado grande, asumiendo que cubrirá bien tu cuerpo. Podría, pero además te verás como una casa. Encuentra un suéter que tenga un cuerpo largo y un poco de elástico para que mantenga su forma y resalte tu panza, no la esconda.