El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este miércoles a James Broward Story como embajador “extraordinario y plenipotenciario” en Venezuela, con cuyo Gobierno no mantiene relaciones diplomáticas desde enero de 2019, reseñó la agencia Efe.

Story es desde julio de 2018 el encargado interino de negocios- el más alto cargo en ausencia de embajador- de la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Primero desempeñó su cargo en Caracas y ahora lo hace desde la embajada de Estados Unidos en Colombia.

El Gobierno de Nicolás Maduro expulsó en enero de 2019 a Story y a los diplomáticos estadounidenses de Caracas después de que Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela.

Washington también expulsó a los diplomáticos de Maduro en 2019 y actualmente reconoce como embajador al enviado de Guaidó, Carlos Vecchio, al que ha entregado los edificios diplomáticos de Venezuela en EE.UU.

El nombramiento de Story como embajador llega días después de los ataques fallidos en Venezuela en los que participaron militares venezolanos desertores y dos mercenarios estadounidenses, que están bajo custodia de Caracas.

Aunque Washington ha negado cualquier implicación en los ataques, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este miércoles que el Gobierno usará “todas las herramientas” a su alcance para repatriar a los estadounidenses, dos ex boinas verdes identificados como Airan Berry y Luke Denman.

Además, el propio Pompeo explicó la semana pasada que ya ha empezado a hacer planes para reabrir su embajada en Caracas.

“Le pedí a mi equipo la semana pasada que tenga nuestros planes listos para cuando el día llegue”, dijo el más alto diplomático estadounidense.

El objetivo de Pompeo es que todo esté preparado para que, cuando la “democracia vuelva” a Venezuela, los venezolanos sepan que “físicamente los estadounidenses están con ellos”, y consideró que “izar la bandera estadounidense sobre la embajada en Caracas será un gran símbolo de eso”.

Estados Unidos no tiene embajador en Venezuela desde que en 2010 el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) expulsara al ese entonces enviado de Washington, Patrick Duddy.

Story fue anteriormente cónsul de Estados Unidos en Río de Janeiro, Brasil, y desempeñó cargos diplomáticos varios en Afganistán, Colombia, México y Mozambique.

