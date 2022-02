¿Agonizas con respecto a dar cierre a un email? Los cierres de emails puede ser difíciles, son menos formales que escribir una carta (¿alguien sigue mandando esas?) y más formales que un mensaje de texto. Sin inflexión alguna, puede ser un reto transmitir el tono adecuado a tus saludos en el cierre. La mayoría de nosotras ha implementado unas cuantas firmas y terminaciones para los negocios y amigos, pero es bueno revisarlos a diario para que no se vean repetitivos. Buen ejemplo: ‘Saludos’ solía ser el cierre idóneo semi formal, pero estos días está un poco en desuso.

Así que, ¿por qué los cierres de email son tan importantes? Debido a que los mensajes de texto y los instantáneos se han convertido en algo prevaleciente, algunos dicen que no necesitas despedidas del todo. Aun así, la mayoría de nosotras se siente un poco rara cuando escribimos a gente que no conocemos bien, especialmente cuando se trata de negocios. De acuerdo con The Emily Post Institute: “Es importante tener un cierre fuerte, particularmente en los cierres de emails de negocios. También es muy útil incluir información tuya en caso de que alguien quiera saber otras formas de localizarte. Si tu programa de email no firma de forma automática con tu nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono, añádelo”.