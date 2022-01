Características

Encontraron que los empathizers prefieren las música con energía baja y evocativa como Hallelujah de Jeff Buckley, Come Away with Me de Norah Jones, All of Me de Billi Holliday, y Crazy Little Thing Called Love de Queen. Los systemizers prefieren Concerto in C de Antonio Vivaldi, Etude Opus 65 No. 3 de Alexander Scriabin, God Save the Queen de The Sex Pistols, y Enter the Sandman de Metallica.

La diferencia de gusto tiene que ver más con el tipo de canción que el género. Así que la próxima vez que estés intentando evaluar una primera cita o ganar conocimiento de un cliente potencial o empleador, comienza preguntado “¿qué tipo de música le gusta?”. Puedes probar la teoría haciendo este quiz para saber si eres una empathizer o systemizer.