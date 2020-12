Elizabeth Álvarez rompe el silencio acerca de la salud de sus esposo

Esto después de que se le viera a Jorge Salinas caminando con muletas

“Puede caminar perfecto”

La actriz Elizabeth Álvarez, a pocos días de haber celebrado el cumpleaños de sus hijos, la guapa celebridad acudió a un evento público, en la cual se tomó el tiempo para platicar con la prensa donde aclaró todo sobre la salud de su esposo Jorge Salinas.

Esto después de que se se le observara hace algunas semanas a Jorge Salinas caminando con un bastón en la Ciudad de México, por lo que la actriz despejó algunas interrogantes que se había rumorado.

Elizabeth Álvarez aclaró que su esposo se encuentra en perfecto estado y que incluso se han tomado con calma todos los rumores que han surgido acerca del estado de salud de Jorge, según portal Milenio.

“Nos reímos y dijimos ¡Dios mío!, lo que ha sido esta pandemia que no haya notas, hacen falta más eventos. Pero está muy bien, contento, bendito Dios con mucha salud.”, mencionó la actriz para los medios.

“Puede caminar perfecto”

También dijo que ella conoce perfectamente el estado de salud de Jorge Salinas, pero que es él quien debe aclarar todo ese asunto sobre de que se le vio caminando con un bastón.

“Yo no les puedo contar, quiero que él les cuente por su propia boca porque yo la verdad no me sé bien el término y no quiero equivocarme. Todos tranquilos, está perfecto y ya lo van a ver muy pronto”.

La protagonista de telenovelas, dejó en claro que Jorge se encuentra bien, además tras ser cuestionada ella decidió mantenerse reservada, pero respondiendo la duda de los reporteros.

“Exactamente lo que es no me sé bien el término y no quiero equivocarme. Así es que nada de peligro, todos tranquilos, está perfecto y ya lo van a ver muy pronto. Puede caminar perfecto, ya ustedes lo van a ver, lo que le pasó que se los cuente él”, afirmó Elizabeth.