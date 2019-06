Página

¿Sientes que todo te sale mal? podrías ser víctima de una maldición

Olvida el sufrimiento y despídete de las malas vibras

Cómo eliminar una maldición familiar con una sola oración

¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes eliminar una maldición familiar? Puede ser que algunas veces te encuentres en situaciones adversas que te lleguen a hacer pensar que hay algo más que mala fortuna detrás de esos eventos.

Si te sientes agobiado porque nada parece salirte bien, no te preocupes, ya que hay formas de saber cuándo estás siendo objeto de maldiciones y malos deseos por parte de otras personas. Afortunadamente, existen estrategias para combatir todas las malas vibras que se desprenden de las maldiciones, entérate aquí.

Un síntoma de que estás siendo víctima de una maldición es cuando presentas malestares corporales que no encuentran explicación médica; quizá has acudido en más de una ocasión con tu doctor de cabecera para consultarle un dolor en particular, y a pesar de estudios y revisiones, no logra dar con una respuesta. Si esto sucede, podrías estar bajo los influjos de una maldición y para eso te compartiremos una oración más adelante.

Cuidado con las peleas sin sentido con tus amigos, familiares o pareja. No le des gusto a quien busca hacer el mal, y procura cuidar cada palabra que sale de tu boca, tratando de no reaccionar impulsivamente ante provocaciones; a veces, cuando los pleitos no nos dejan vivir en paz, podría ser resultado de una maldición por parte de un alma envidiosa o enemigo.