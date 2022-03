El cantante Erik Roberto sigue dando de qué hablar

Sin pudor alguno, El Charro que ofendió a inmigrantes comparte video desde la intimidad con su esposa

La Mayrita ‘se hace la dormida’ para no ser molestada ¿Quién lo viera? El cantante Erik Roberto, mejor conocido como El Charro y recordardo por haber ofendido a inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, no aprende la lección y sigue dando de qué hablar, ahora por un video que compartió desde la intimidad con su esposa, La Mayrita. En una de sus publicaciones más recientes en su página de Facebook, donde cuenta con casi diez millones de seguidores, el intérprete reveló que ese día ‘cenaba pancho’ y que viviría una noche de ‘cuchi cuchi’ con su mujer, pero con lo que no contaba es que ella ‘se haría la dormida’ para no ser molestada. El Charro que ofendió a inmigrantes se deja ver en ropa interior En este video que compartió El Charro que ofendió a inmigrantes, se puede ver en primer lugar a su esposa, La Mayrita, con una expresíón de asco al ver a su marido en ropa interior, pues estaba consciente de sus intenciones. El cantante se acercó a ella guitarra en mano para dedicarle un tema musical. “Hagamos algo sabroso, sintamos nuestros cuerpos unidos en movimiento e interacción. Hace días que no me das nada, me siento como una piraña”, cantó Erick Roberto, quien le insistió a La Mayrita que tuvieran relaciones, a lo que le respondió que estaba muy cansada y prefirió dormir.

El cantante volvió a insistir un día después Al no tener éxito con su esposa, El Charro que ofendió a inmigrantes le insistió un día despues, aunque no contaba que sería nuevamente rechazado, ahora porque ella prefirió estar en su computadora portátil: “¿Sabes qué? Comí muchas enchiladas y me duele el estómago y traigo unos retortijones”, dijo La Mayrita. Derrotado, el cantante le dio las buenas noches a su mujer, pero al día siguiente, volvería a la carga. La también cantante notó que Erik Roberto comenzó a beber vino, por lo que le comentó que ya sabía de sus intenciones. Fue un día de mucho estrés para ella por ‘culpa’ de sus tres hijos. ¿Habrá problemas en su matrimonio?

El Charro que ofendió a inmigrantes no aguantó más y rompió en llanto Por cuarto día consecutivo, Erik Roberto le insistió a La Mayrita que tuvieran relaciones, pero al ser rechazado de nueva cuenta, no aguantó más y se puso a llorar. Ya en viernes, podría decirse que no habría pretexto alguno, pues como él mismo dijo, “el cuerpo lo sabe”. La respuesta de su esposa lo dejó helado. “Ay, mi amorcito, ¿sabes qué? Pues hoy sí quería, pero me ‘bajó’, así es que hoy no voy a poder, me tarda 15 días, así es que dentro de 15 días, tal vez, no te prometo, pero tal vez, buenas noches”. De plano, El Charro que ofendió a inmigrantes no corrió con suerte, pero aún tendría más por compartir con sus seguidores.

“A todas las parejas nos ha pasado” Ya más tranquilo, y acompañado por su esposa, La Mayrita, desde la cama, El Charro que ofendió a inmigrantes reveló que a todas las parejas les ha pasado que, “al tenerlo”, se van los rencores y los malos sentimientos, además que es algo que los reconecta y los une, ¿ a qué se refiere? “Lamentablemente, hay muchas parejas que piensan que al no hacerlo, castigarlo (o castigarla) o negarse, de alguna manera lo va a hacer entender o lo va a doblegar o lo va a hacer cambiar y la realidad es que alejarse íntimamente, lo que realmente hace es separar a las parejas”, expresó Erik Roberto.

Erik Roberto prácticamente no deja hablar a su esposa Llama la atención que hasta ese momento Erik Roberto es el único que ha dado su opinión sobre este tema, prácticamente sin dejar hablar a su esposa, La Mayrita. ¿Estarán pasando por algún conflicto?: “Yo pienso que las parejas que no están teniendo intimidad, en lugar de cerrarse, deberían platicarlo”. “La realidad es que hay muchas cosas por las cuales una pareja puede dejar de tener intimidad, pueden ser cuestiones emocionales, rencores, traumas, o simplemente falta de comunicación cuando de una parte no le gusta equis cosa, y en vez de comunicarlo, se cierra por completo”, comentó El Charro que ofendió a inmigrantes.

La esposa de El Charro por fin se anima a dar su opinión Después de escuchar ¿con atención?, a su esposo, La Mayrita se animó a dar su opinión respecto al delicado tema de cuando las parejas no quieren tener intimidad, en particular las mujeres: “Dejemos las excusas y pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón que nuestra pareja tiene deseos, entenderle esa parte”. “Así como tú quieres que tu pareja te llene a ti, lo que a ti te gusta, si son detalles, que te ayude en la casa o palabras bonitas, pues tú también poner algo de tu parte, porque también a veces podemos ser muy egoistas y orgullosas y solo queremos recibir, pero no queremos dar”, dijo la también cantante.

El Charro que humilló a inmigrantes les manda contundente mensaje a sus seguidores Para terminar con este video, que provocó todo tipo de reacciones, El Charro que ofendió a inmigrantes quiso dirigirse a sus seguidores: “Queremos animarles a que le bajemos al orgullo, hablemos sobre el tema y abramos nuestro corazón y buscar el acercamiento con nuestras parejas”. “La realidad es que hay parejas que lo hacen todos los días y les funciona y están contentos, hay otros que lo hacen una vez a la semana y les funciona y están contentos, pero no se trata de qué tanto lo deben de hacer, de lo que se trata es de que ambos estemos de acuerdo”, finalizó el cantante (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: El Charro que ofendió a inmigrantes comparte video desde la intimidad con su esposa La Mayrita