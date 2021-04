Mayra Torres esposa de Erik Roberto estuvo a punto de irse con otro hombre

Los integrantes del Charro y la Mayrita protagonizan otro video de reflexión

El cantante les de un consejo a los hispanos sobre valorar a sus esposas Nuevamente el cantante que alguna vez ofendió a los hispanos, Erik Roberto, integrante del Charro y la Mayrita, vuelve a recrear una grabación donde casi pierde a su esposa por otro hombre, y todo por no valorarla, también aprovecha para dar un consejo a los seguidores de su perfil de red social. A través de su cuenta de Instagram, el cantante mexicano Erik Roberto, protagoniza un video donde aparece junto a su esposa Mayra Torres, en el que al ver que su marido no le hace caso por más que intente verse bonita, otro hombre llega para elogiarla y decirle lo bella que luce. El Charro casi pierde a su esposa Cabe recordar que el Charro se vio envuelto en la controversia anteriormente por llamar pueblos pulgosos a las comunidades latinas. Aunque su mensaje era bueno, quedó marcado por ese mal comentario, y aunque ya pidió disculpas, los hispanos no lo perdonan, por esos comentarios que ofendieron a los mexicanos. Ahora la pareja trata de hacer conciencia a los usuarios que los siguen en sus páginas de red social, para valorar a sus esposos, en esta ocasión en el clip compartido, se ve como el Charro ignora por completo a la Mayrita, después de que esta tratara de llamar su atención de distintas formas.

"Pero no me vas a decir nada, mírame", fueron las palabras de la Mayrita, "¿qué te miro, todos los días te miro", respondió el Charro, "me arreglé bien bonita, me peiné diferente, me compré nuevos jeans", dijo su esposa y tras no tener ningún éxito, muy molesta se va de la casa.

Charro no valora esposa: Mayra Torres se enoja Luego de que buscara una aprobación positiva, o algún piropo de parte de su esposo, el cantante mexicano Erik Roberto, Mayra Torres, se molestó mucho con su marido: "Infame ya no hallo qué hacer para ver si aún te gusto", dijo la mujer, salido de su domicilio rápidamente. Tras ver que su mujer se fue furiosa, Erik Roberto, le reclama a su esposa, en un tono bastante enojado: "¿Por qué te enojas?, hace 10 años te dije que estabas bonita", fueron las palabras del cantante hispano, sin saber que su esposa iba a conocer a alguien que si la valore en todos los aspectos. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Charro no valora esposa: Otro hombre la valora En la grabación se puede observa que la Mayrita se encuentra en una gasolinera, cundo de pronto se acerca otro hombre y le pregunta: "¿es usted casada, viuda, soltera, es que nunca jamás en mi vida había visto una mujer tan hermosa, eres muy hermosa eres un ángel caído del cielo", fueron las palabras del sujeto. Cabe mencionar que ese hombre es el influencer conocido como King Eddie, un personaje hispano quien ha compartido varios videos graciosos en su canal de YouTube y en su cuenta de Instagram, su nombre es Eddie Tapia, y con pocas publicaciones ha conseguido mas de 6 mil seguidores.

Charro no valora esposa: "Lamentablemente estoy casada" La esposa salvadoreña del Charro tras ver los elogios que le dijo el influencer, al momento de verla se sintió halagada y le dio las gracias, y le confirmo que esta casada: "Gracias por tus palabras, pero lamentablemente estoy casada", dijo la Mayrita, después de recibir los piropos de Eddie. Después el sujeto aprovecho para mencionar que está disponible para cualquier momento, aclarando que él si la va a valorar, si es que su marido no lo llega hacer: "Si un día su esposo no la valora aquí esta King Eddie", fueron las palabras del famoso Youtuber hispano, que fue el invitado especial.

Charro no valora esposa: Consejo del Charro Ya para finalizar esta grabación, Erik Roberto, mejor conocido como el Charro, le dio un consejo a todos los hispanos que están casados y que no saben valorar a la mujer con la que se casaron, advirtiéndoles que allá afuera hay hombres que se mueren por tener a sus mujeres. "Muchos piensan que su mujer es simple o fea, mientras que para otros tu mujer es una chulada, una belleza y no solamente eso hasta la desean, por eso mi amigo todos los días, recuérdale a su maravillosa mujer lo bella que es y lo importante que es para usted", fueron las palabras del cantante.

Charro no valora esposa: Reacción de los usuarios En la publicación compartida varios seguidores se hicieron presentes para dejar sus opiniones al respecto, hubo una internauta que menciona que su esposa la sigue valorando, luego de ciertos años de casados: "Yo tengo la dicha de recibir aún elogios de mi esposo después de 21 años de casados". "Muy cierto eso!!!!!! Cuando no te valoran en casa en otro lado si lo hacen!!!", "Y ese otro que te valora, tampoco valora a su esposa", "Mi esposo me lleva hasta el salón de belleza a que me corten el cabello y bien cortito, pero él sabe que me gusta y me acepta tal cual", "Yo siempre lo voy a serlo mi vida hermosa porque como te trato ahorita, de igual manera cuando seamos novios, casados, y en familia siempre te voy a chulear", fueron algunos mensajes.

Recrean video de divorcio Anteriormente el cantante mexicano Erik Roberto, integrante de El Charro y la Mayrita, recreó una grabación sobre un caso de un hombre que perdió a su esposa por menso, y como es costumbre al final dar un consejo a todas las parejas o matrimonios, que vean sus videos. A través de su canal de YouTube, el Charro compartió un video donde recrea un hecho real sobre una pareja que se divorcia, en este caso Erik hace el papel de un hombre infiel y adicto al alcohol, y la Mayrita aparece siendo la mujer que decide separarse de su pareja.

El Charro pierde a su esposa El clip comienza con el cantante mexicano que radica en los Estados Unidos, hablando por teléfono, sobre que se va a ver otra mujer, además también está diciendo que su esposa jamás se dará cuenta de sus infidelidades y de sus locuras, ya que "ella está en la luna", dijo Erik. Ya llegando a su hogar, el cantante mexicano que una ofendió a los hispanos, le pregunta su esposa ¿Qué esta haciendo?, ya que ella ya esta metiendo sus maletas y a su hija al automóvil para irse a casa de su madre, por lo que Erik Roberto se ve indignado ante la situación.