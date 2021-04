Siguen las reacciones tras el escándalo en la Familia Guzmán luego de las acusaciones de Frida Sofía a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán

Ahora El Charro, cantante mexicano que ofendió a los hispanos al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, le manda indirecta a Alejandra Guzmán

“Antes que nada, primero están tus hijos”, expresó el esposo de La Mayrita Esta historia no tiene fin. Después de que Frida Sofía acusara a su abuelo, Enrique Guzmán, de haberla manoseado cuando apenas era una niña, las reacciones se han hecho presentes en todos lados, y ahora, el cantante Erik Roberto, mejor conocido como El Charro, le manda indirecta a Alejandra Guzmán. En un video que está disponible en sus redes sociales, y que a la fecha tiene más de 155 mil reproducciones, el cantante mexicano que ofendió a los hispanos al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, aseguró que “antes que nada, primero están tus hijos“. El Charro aborda delicado tema en video Como lo ha hecho en diferentes ocasiones, El Charro realizó un video donde quiere dar un mensaje a sus seguidores, y en esta ocasión, habló sobre un delicado tema a raíz de las acusaciones que hizo Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, hace apenas unos días. En primer lugar, se puede ver a la hija de Erik Roberto rechazar a su “tío”, quien con cerveza en mano le pide que se acerque a darle un abrazo. La pequeña, firme, le dice que no le gusta la manera en que la abraza y que le dirá a su papá (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

El Charro no le “cree” a su niña Erik Roberto, en su papel de “tío” borracho, le dice a la pequeña que es una chismosa y que su papá no le va a creer, a lo que la niña se retira cabizbaja en busca de su papá, quien está atendiendo una llamada en su celular y no le hace caso, a pesar de que le confiesa que tiene algo qué decirle. “Es que mi tío es bien raro y me abraza muy raro”, dice con pena la niña, sin esperar que su padre no le daría importancia al recordarle “cómo es su tío”, además de decirle que se retire y que no moleste. La pequeña se aleja triste del lugar.

¿Indirecta a Alejandra Guzmán? “Les quiero dar unos tips para que ustedes pueden evitar esto: creéles siempre a tus niños. Cuando un hijo o una hija venga y te diga: ‘papá, no me gustó cómo me abrazó mi tío, mi primo, equis persona, creéle y escucha el corazón de tu niñito, de tu niñita”, expresó El Charro. Otro consejo que quiso compartir Erik Roberto con sus seguidores fue que traten de vivir solos, refiriéndose a esposo, esposa e hijos: “Si es posible, no metas a nadie más dentro de tu casa”, y por último, hablar con tus hijos sobre este tema: “Hay lugares donde tus hijos no podrán ser tocados ni tampoco abrazados”.

Felicitan a El Charro por su mensaje A diferencia de Alejandra Guzmán, que fue duramente criticada por apoyar a su padre Enrique Guzmán en lugar de a a su hija, Frida Sofia, luego de que el integrante de El Charro y La Mayrita recibió muchas felicitaciones, además de que varias personas le compartieron sus testimonios. “Excelente mensaje y los padres seamos dsconfiados, aunque sea la familia”, “Gracias por tocar esos temas”, “Bravo, esto sucede mucho en nuestra cultura”, “Y no solo los hombres hacen esas cochinadas a los niños, también las mujeres”, “Muy buen mensaje”.

“Después de lo de Frida, espero que hagan caso” Para varias personas, al ver este video, fue inevitable recordar las acusaciones que hizo Frida Sofía de que su abuelo Enrique Guzmán la “manoseó” cuando tenía 5 años de edad y esperan que las cosas sean distintas de hoy en adelante: “Después de lo de Frida, espero que hagan caso y escuchen a sus hijos”. “Escuchen a sus hijos”, “Dios proteja a todos los niños”, “Totalmente de acuerdo, las personas más cercanas a nuestros hijos son los que les hacen daño”, “Ojalá que a varios se les prenda el foco y cuiden mejor a sus hijos que andar cuidando su cuerpo y reputación”, se puede leer en algunos comentarios.

¿Resurgen los problemas en su matrimonio? A pesar de que dejaron muy en claro que siguen más unidos que nunca después de los rumores de una posible separación entre El Charro y La Mayrita, un nuevo video puso a pensar a sus seguidores sobre si nuevamente surgieron problemas. Todo comenzó cuando Erik Roberto llegó a donde se encontraba su esposa, quien veía en su celular fotografías de varios hombres sin playera, pero eso no sería todo, ya que le confesó que estuvo hablando hasta la madrugada con un ex novio (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

El Charro y La Mayrita dejan las cosas en claro Con el rostro desencajado, y a punto del llanto, el cantante mexicano que ofendió a los hispanos al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, le reclamó a su esposo por su infidelidad y le preguntó la razón por la que le estaba haciendo esto. “Toda pareja debe de regirse por la regla de oro: no le hagas a tu pareja lo que no te gustaría que ella, o él, te haga a ti. Así que considera las peticiones de tu pareja, cuando ella o él te diga: ‘ mi amor, no me gusta que hagas esto, esto no me agrada, esto me lastima’, considéralo, porque si realmente amas a esa persona, creo que no deberíamos de hacer nada que le cause inseguridad o dolor en el corazón a la persona que decimos amar”, expresó El Charro.

“De que lo jod… lo jod…” No es la primera vez que Erik Roberto, integrante de El Charro y La Mayrita, hace una publicación que crea polémica entre los usuarios, y en esta ocasión, fue una imagen en la que se observa a una mujer a punto de despertar a su pareja. “No es borracho, no se me pierde, no es grosero, no es machista… ¿qué le puedo reclamar? No sé… ya se me ocurrirá algo, pero de que lo jod… lo jod…”, se puede leer en esta publicación, aunque todo fue para que el cantante mexicano anunciara su nueva página “de caballos”.

“Somos una pareja luchona y emprendedora” Cerca de llegar a los 10 mil likes, esta publicación quiere dejar muy claro el sentir de El Charro luego de las críticas que han recibido en redes sociales: “Algunos por ahí piensan que somos ostentosos y presumidos. Pero nada de eso, somos una pareja luchona y emprendedora que trabaja casi los 7 dias de la semana. Lo poco o mucho que tenemos nadie nos lo ha regaldo, lo hemos trabajado en casi 13 años de matrimonio”. “Como muchos empezamos sin nada, pocos creían en nosotros por que nos casamos muy jovencitos. Pero aquí estamos de pie con nuestras luchas y pruebas internas. Nuestra vida no es color de rosa, pero hemos decidido permanecer y luchar. Saben que nos da mucho gusto poder ser inspiración para tantos matrimonios jóvenes que están empezando”.