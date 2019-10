Página

El actor Fernando Arau nos cuenta su secreto para siempre reinventarse en la comedia, la actuación y la conducción

No extraña para nada las facetas de su pasado en la televisión

No siempre el dinero guía sus pasos en el ambiente artístico, confiesa a Mundo Hispánico

Fernando Arau, el veterano actor, cómico, mimo, escritor, director y músico mexicano, quien dio la pincelada de humor en el escenario de los premios Estrellas Digitales, nos cuenta sus secretos para siempre reinventarse en cualquiera de sus facetas profesionales.

Para él lo más importante es la paz espiritual y seguir cultivando el amor de su vida: su amada esposa Rosalinda.

Incluso durante una amena charla con Mundo Hispánico, Arau, siempre con humor, asegura que ya puede impartir conferencias sobre “la vida eterna” cuando la reportera Lara-Carolina Fernández le pide “la receta” para contabilizar un matrimonio como el suyo que abarca ya 45 años y contando.

Arau, quien durante 12 años fue copresentador de la barra matinal de Despierta América en Univisión, respondió que “no” cuando se le preguntó si extraña esa emisión.

“Ya no hago más televisión. Cada vez que termino una temporada en mi vida percibo perfectamente el cambio. Entonces me reinvento y hago otra cosa, y siempre me digo en la mente ¡Next! y hago otra cosa”.

Y aunque Lara-Carolina consideró que quizá para Arau el lema es “para atrás, ni para tomar impulso”, le pregunta al comediante qué haría si tuviera otro ofrecimiento para retornar a la televisión.

¿Tomaría él una oportunidad semejante?

“La tomaría -precisa- si está dentro de lo que yo quiero hacer en la vida, pero si sólo es por un sueldo o por dinero, yo no lo haría”.

¡Zaz!

En lugar de hacer televisión por dinero, el humorista tiene otra prioridad por el momento.

Presenta un programa matutino en una radio cristiana.

“Cada mañana te escuchamos dando un mensaje de alegría, de amor y de Dios”, le dice Lara-Carolina en el énfasis de que esa es una facera diferente a la del humorismo, pero Arau aclara que “no es un cambio, es parte de mi vida. Yo vivo en el mundo y cada quien tiene sus creencias, sus doctrinas y su rollo, pero no es así que yo tenga dos vidas. Hacer eso es parte de mi vida, parte de ser un hombre espiritual, no es nada diferente”, ataja.

Sobre el suicidio de Armando Vega Gil, el guitarrista del grupo mexicano Botellita de Jerez, donde su hermano Sergio Arau formó parte en una de las formaciones de la banda del “Guacarock”, Arau opinó: “Cada quien tiene su onda, cada quien tiene su microuniverso y una persona que se suicida, discúlpeme, trae una confusión muy grande en el cerebro. Cada vez que alguien decide quitarse la vida, pues ve tú a saber. Detrás de eso debe haber algo terrible, pero nosotros no sabemos qué fue lo que sucedió porque era un hombre muy inteligente. Era un escritor, político, hacia un libro, y de pronto nos sorprendió a todos que se suicidara, así que no tenemos ni la menor idea de qué paso… y ni hemos sabido”.