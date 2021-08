Algunos de los países agregados son: Grecia, Irlanda y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, a la creciente lista de lugares que los estadounidenses no deberían viajar debido a un riesgo “muy alto” de COVID-19. En esa lista ya se contemplaba a Reino Unido, Puerto Rico, Saint Barts y España, donde se pide a la población pensar bien si desean viajar. Archivado como: EEUU riesgo viaje.

De acuerdo con el New York Post, los otros países agregados al aviso de prevención y no viajar, incluyen: Andorra, Curazao, Gibraltar, Guadalupe, Irán, Isla de Man, Kazajstán, Lesoto, Libia, Malta, Martinica, San Bartolomé y San Martín, ya que se han convertido en los destinos donde los casos de coronavirus han ido en aumento en suponen un gran riesgo para la población estadounidense que desee viajar. Archivado como: EEUU riesgo viaje.

Pero esta vez no han dejado cabos sueltos y han incrementado más medidas de protección para evitar un colosal repunte de contagios por Covid-19, así que se ha pedido a la población que sea cuidadosa al momento de viajar y lo haga, sólo si es muy necesario. De hecho, entre los países que agregaron, los sitios turísticos en el caribe han sido de los más señalados, ya que suelen ser los lugares favoritos para vacacionar.

Desde hace meses que inició la campaña de vacunación, donde se ha pedido a la población que se acerque a vacunarse, inclusive en los centros de vacunación se han ofrecido recompensas pro vacunarse, ya que hay habitantes que no desean ‘pincharse’ y todo eso se debe a una campaña de desinformación que ha existido sobre la vacunación. Archivado como: EEUU riesgo viaje.

Pero en una situación que han sido bastante puntuales los CDC, es en recalcar a la población de evitar viajar a esos destinos o vacunarse por completo si es esencial, ya que no sólo es un riesgo para ellos de poder contraer dicho virus, sino que también significa un peligro para la población en general, quienes menos de la mitad no han deseado vacunarse.

De acuerdo con New York Post, las personas que no han podido ingresar a los Estados Unidos de algunos de los 16 destinos adicionales, incluidos Irlanda y Grecia, se encuentran en esa situación desde marzo de 2020, cuando se establecieron por primera vez las prohibiciones de viaje y debieron parar de viajar al país.

Información desde la Casa Blanca

Y al darse a conocer esta lista, la Casa Blanca citó a los medios de comunicación y mencionó que no había planes para levantar las restricciones de viaje para los no ciudadanos en medio de un aumento de casos debido a la variante Delta, por lo que invitan que los contagios sigan repartiéndose alrededor del mundo por personas que no se toman con seriedad lo que sucede.

“Mantendremos las restricciones de viaje existentes en este momento por algunas razones. La variante Delta más transmisible se está extendiendo tanto aquí como en todo el mundo ”, comentó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su conferencia de prensa en días pasados, cuando recién se habían publicado las medidas de los CDC. Archivado como: EEUU riesgo viaje.