Las deportaciones, sin embargo, han bajado igualmente coincidiendo además con un gran incremento de la llegada de inmigrantes procedentes, sobre todo, de Centroamérica, muchos de ellos en familia o menores no acompañados.

EEUU Deportaciones. El número de personas deportadas desde Estados Unidos cayó a mínimos históricos durante el mes de abril, según datos de las autoridades migratorias divulgados por The Washington Post este miércoles.

La cifra de 2,962 personas no incluye las expulsiones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) realizadas en la frontera, que en marzo pasado superaron las cien mil.

Las deportaciones de abril publicadas por The Washington Post y que aún no ha difundido el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) se suman a las de un año con cifras inusualmente bajas.

Gonzalez, cuya jurisdicción incluye la zona metropolitana de Houston, fue nominado como titular del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), una agencia que ha carecido de un director confirmado por el Senado desde 2017. Por ahora Gonzalez no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la decisión del presidente.

Cuando canceló la asociación con la agencia de inmigración, que incluye el programa de colaboración policial 287(g), Gonzalez dijo que su decisión tuvo trasfondo financiero. Dijo que los agentes capacitados como parte del programa debían ser reasignados a otros deberes policiales, informó la agencia Associated Press.

18 años de trayectoria

Gonzalez, quien ascendió a sargento en sus 18 años de trayectoria en el Departamento de Policía de Houston, censuró directamente las políticas del expresidente Donald Trump cuando el entonces mandatario anunció que deportaría a millones de personas en sus cuatro años de gobierno.

“No apoyo las redadas del ICE que amenazan con deportar a millones de inmigrantes indocumentados, la vasta mayoría de los cuales no representan un peligro para Estados Unidos”, escribió Gonzalez en Facebook en julio de 2019. “La prioridad deben ser siempre las amenazas evidentes e inmediatas. No otros que no sean una amenaza”.