Cuando canceló la asociación con la agencia de inmigración, que incluye el programa de colaboración policial 287(g), Gonzalez dijo que su decisión tuvo trasfondo financiero. Dijo que los agentes capacitados como parte del programa debían ser reasignados a otros deberes policiales, informó la agencia Associated Press.

Gonzalez, cuya jurisdicción incluye la zona metropolitana de Houston, fue nominado como titular del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), una agencia que ha carecido de un director confirmado por el Senado desde 2017. Por ahora Gonzalez no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la decisión del presidente.

Ed Gonzalez nominado para ICE: 18 años de trayectoria

Gonzalez, quien ascendió a sargento en sus 18 años de trayectoria en el Departamento de Policía de Houston, censuró directamente las políticas del expresidente Donald Trump cuando el entonces mandatario anunció que deportaría a millones de personas en sus cuatro años de gobierno.

“No apoyo las redadas del ICE que amenazan con deportar a millones de inmigrantes indocumentados, la vasta mayoría de los cuales no representan un peligro para Estados Unidos”, escribió Gonzalez en Facebook en julio de 2019. “La prioridad deben ser siempre las amenazas evidentes e inmediatas. No otros que no sean una amenaza”.