El gobierno de Estados Unidos quiere facilitar la inmigración legal al país, dando marcha atrás a numerosas medidas de la Administración de Donald Trump y expandiendo las vías de acceso para ciudadanos extranjeros, según informó este lunes el diario The New York Times con base en un documento al que ha tenido acceso.

Según el diario The New York Times, citado por Efe, la acumulación de solicitudes de ciudadanía pendientes aumentó un 80 por ciento desde 2014, hasta más de 900 mil casos, mientras que otros programas, como uno que facilita papeles a inmigrantes indocumentados dispuestos a ayudar a la Policía, han pasado de tardar cinco meses en responder a solicitudes a cinco años.

Biden acabaría con limitaciones migratorias impuestas por Trump

En general, inmigrar a Estados Unidos se hizo más difícil, más complicado y más caro durante el gobierno de Trump, por lo que la Administración de Biden buscaría resarcir el asunto y facilitar la inmigración legal al país.

Según Efe, el periódico The New York Times apunta que, de hacerse realidad todas las propuestas incluidas en este borrador, Biden no estaría solo acabando con las limitaciones introducidas por su predecesor, sino que ampliaría de forma significativa las posibilidades de inmigración a Estados Unidos.