Resulta que el cantante, en forma de plática le cuenta a sus seguidores como fue el supuesto acto discriminatorio que sufrió en el parque: “Vine al Six Flags aquí en California. Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío. Íbamos en un juego y se cayó, lo buscamos, lo encontramos y me dijo un seguridad ‘A las 8 te lo doy’. Él lo miro, le tomamos fotos y todo, me quede, yo me tenía que ir temprano”.

Eduin Caz Grupo Firme: ¿Acto discriminatorio o un mal entendido?

Eduin continúa contándole a sus fans como él estaba esperando a que le dieran el celular que le pertenecía, mientras que el guardia de seguridad se aferraba a no regresárselo. “Estuvimos todo el día en Six Flags sin hacer nada […] Pero llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro”, recalcó Caz sobre la actitud que tomó la persona.

Para concluir con el tema, el intérprete de “El tóxico” etiquetó al parque de diversiones para que estuvieran enterados del asunto: “Me miró, lo miré y me hizo cara fea. Entonces, no me lo dio y yo siento que porque me vio pues mexicano. Que coraje”, concluyó el cantante.