Larry Hernández revela su secreto más oscuro sobre Eduin Cazares

También recalcó que al igual que el, su esposa sacó una línea de maquillaje. Por otra parte hablaron acerca de los narcocorridos y el lenguaje que el cantante utiliza con sus hijas, a lo cual el respondió que el no permite que sus hijas digan groserías en la casa y que intenta tener cuidado con su dialecto para que ellas no comiencen a hacerlo.

Larry Hernández mediante la entrevista con Nelssie Carrillo comentó que sus hijas tienen ideas de emprender nuevas cosas por el ejemplo que él mismo se ha dedicado a darles. “Los padres somos el ejemplo, hacen lo que los padres hacen, ellas han crecido con un padre que la hace en todos lados, no solo me dedico a la música”

Larry ha vuelto a tomar después de meses de recuperación

El intérprete de “Ojalá que te vaya mal” tuvo una etapa de vida complicada, pues estuvo en prisión un mes por haber golpeado brutalmente a un empresario que no le pagó sus honorarios del evento, según tv notas, la vida del cantante cambió mucho, pues cada mes tenía que ser sometido a pruebas de alcoholismo y drogadicción, por eso tuvo que cambiar su estilo de vida.

“Yo duré cuatro años sietes meses sin tomar que obviamente no lo debí de haber hecho porque para que dure 4 años 7 meses, pero primeramente no podía, honestamente no podía porque tenía un problema en aquel tiempo, después de eso me aguanté dos años 7 meses porque ya venía con esa línea”, declaró Larry Hernández.