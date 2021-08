Eduardo Capetillo publicó un video que publicó a sus seguidores

A través de Instagram, el actor mencionó que se encontraba en el hospital

No especificó los detalles del por qué se encontraba en dicho lugar

Eduardo Capetillo preocupó a sus fanáticos, tras postear una singular fotografía que levantó sospechas de que algo no andaba bien con el actor, pues, al parecer se encuentra en el hospital, recibiendo apoyo aunque nunca mencionó cómo es que había terminado en dicha condición, pero aún así hubo personas que le comentaron al actor que se recuperara pronto y también que es hombre muy valiente.

Ni su familia, ni amigos han mencionado que es lo que pasó con el actor de las telenovelas mexicanas, pero su esposa compartió la fotografía en donde el actor la etiquetó, haciendo entender que todo había salido bien, pero la única incógnita que quedaría en el aire es… ¿Qué sucedió en estos días para que fuera a parar a un hospital?

Eduardo Capetillo preocupa fanáticos: ¿Está hospitalizado?

El actor hace un momento publicó un video donde aparece conectado al suero y en una camilla de un hospital, mientras de fondo suena la canción “Much Too Young” de The G. Brooks, con el pie de imagen de: “Todo bueno y bien , la prueba pasó. La pregunta es, ¿Qué le puede pasar al acero?”, lo que alertó a su comunicad de seguidores, quienes no dudaron en expresar su preocupación a través del video compartido.

Eduardo se mostró muy renuente en mencionar que estaba aconteciendo, pero si dejó saber que se encontraba en perfectas condiciones y que en las pruebas que le habían realizado en el hospital había salido de maravilla, pero, no explicó el ‘por qué’ se encontraba hospitalizado, ya que si se tratara de una prueba de rutina, no había sido canalizado con suero. Archivado como: Eduardo Capetillo preocupa fanáticos