Tal como los padres, tan sólo Alejandra y Ana Pau Capetillo son las únicas hijas del matrimonio que han tomado camino frente las cámaras, tomando la plataforma de YouTube donde suben contenido de repostería, moda o simplemente para contar que tal va su día a través de vlogs que realizan; por ello, sorprendió que por primera vez, las novedades no se tratan de este par, sino de su hermano mayor , Eduardo Jr., quien después de tantos rumores confirmó romance con una hermosa chilena.

Ambos jóvenes no paran de derrochar miel a través de sus post de Instagram, fue así como el propio Capetillo confirmó que Inna es su ‘polola’, una expresión chilena para referirse a una ‘novia’, lo cual encantó a los seguidores de la pareja, quienes no dudaron en desearle lo mejor en esta nueva relación y expresar que son una ‘linda pareja’.

En la fotografía donde se confirma la relación, los seguidores de Inna fueron los primeros en contestar los amorosos mensajes que la pareja estaba escribiendo, siendo bastante respetuosos con la pareja y a la vez, demostrando el cariño que le tienen a la chilena, por tal motivo no hubo críticas o comentarios negativos en dicha publicación.

Las primeras imágenes que corrieron de la pareja fueron por medio de la cuenta de un hotel en Huatulco, México, quienes comentaron sobre la visita que tuvieron los dos jóvenes en el lugar, lo que sorprendió a varias personas que no conocían sobre el nuevo romance de Capetillo y por supuesto, no dudaron en compartir las imágenes.

Inna no sólo se ha concentrado en YouTube, sino que también tomó parte en el mundo del modelaje, donde ha participado en campañas de marcas de ropa lo que hizo que la joven empezara a ganar seguidores y ser reconocida en diferentes compañías, no sólo de ropa, sino también de productos de cabello o maquillaje, al igual que ser invitada a diferentes lugares turísticos para que los promocionara.

María Ignacia Moll, o mejor conocida como ‘Inna Moll’, es una joven de 24 años, quien se hizo conocida con Adam Horwitz, su ex novio estadounidense, con quien mantuvo una relación intermitente desde 2017 y ambos abrieron un canal de YouTube el cual rápidamente se convirtió en uno de los más vistos en dicho país.

Si bien la joven ah sabido llevar su carrera, fue definitivamente su unión con Adam que benefició la relación, convirtiéndose en una de las parejas dentro del mundo de YouTube más queridas, por ello cuando se anunció su separación los fanáticos no habían tomado a bien la ruptura, pero desearon lo mejor a la pareja.

Eduardo Capetillo Jr. y su incursión en la música

Pero no sólo ha sorprendido el joven con la noticia de su nueva pareja, desde abril se sospecha que el joven está pensando en incursionar en la música y que le encantaría próximamente estar en algún proyecto musical y en una plática con sus padres externó sus intenciones de ser cantante del género de música regional mexicana.

“Es lo que me encanta, es mi pasión, me encanta la música y me gusta mucho cantar”, declaró el joven cuando le preguntaron si deseaba adentrarse en el mundo musical como lo hicieron sus padres, en la emisión de ‘Los Capetillos’ un programa de televisión en donde el público tiene la oportunidad de adentrarse a la vida familiar de esta icónica pareja.