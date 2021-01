A través de redes sociales, Eduardo Capetillo comparte triste noticia

El cantante y actor mexicano está de luto por la muerte de su hermano, el torero Carlos Arruza Vázquez

“Mi hermano no se fue, mi hermano está aquí, conmigo, y ahí va a estar siempre, en mi corazón”, expresó

Un triste inicio de año para el cantante y actor mexicano Eduardo Capetillo luego de que diera a conocer la muerte de su hermano, el torero Carlos Arruza Vázquez, quien falleció a los 67 años.

El esposo de la también cantante y actriz Biby Gaytán compartió un video en sus redes sociales que hasta el momento tiene más de 140 mil reproducciones y al que tituló: “Descansa en paz, querido hermano”.

Con semblante tranquilo, Eduardo Capetillo comentó que lo único que tenemos seguro cuando llegamos a este mundo es que algún día lo vamos a dejar.

“Mi querido hermano Carlos, hace tres días, dejó de estar aquí con nosotros en este mundo en un plano físico, pero mi hermano no se fue, mi hermano está aquí (se toca el corazón en ese momento), conmigo, y ahí va a estar siempre, en mi corazón”.

“Si hay que llorar, hay que llorar”: Eduardo Capetillo

“Este proceso de vida es un proceso que se conoce como un duelo. Lo que yo hago es ir al centro del nucleo de mis emociones y dejar que fluyan todas ellas, cualquiera que sea: si hay que llorar, hay que llorar; si hay que anhelar, hay que anhelar y si hay que recordar, hay que recordar”, expresó Eduardo Capetillo, de luto tras la muerte de su hermano, el torero Carlos Arruza Vázquez.

En esta publicación, el cantante y actor mexicano, quien saltó a la fama al formar parte del grupo musical Timbiriche, enfatizó en la importancia de controlar las emociones.

“Esto es un proceso de vida para mí, es un aprendizaje. Hago esto porque la noticia, por evidentes razones, ya está tomando otros vuelos, y quiero que ustedes me vean, me escuchen y me sientan”.

