Al parecer Ana Paula, una de las hijas de Biby Gaytán no está bien de salud

La mayor de ellas anunció que se retirará por un tiempo de las plataformas digitales

“Por una razón médica, que no es nada grave, no voy a poder estar en algunos videos”

Desde hace unos meses, las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Alejandra y Ana Paula, han estado entreteniendo al público con videos que publican en su canal de Youtube; sin embargo, hace unas horas la mayor de ellas anunció que se retirará por un tiempo de las plataformas digitales, pues no se siente del todo bien, de acuerdo a Mezcalent y el portal de El Heraldo de México.

Al inicio de uno de los cortos que grabó junto a su hermana y su mamá, Ana Paula dijo que está pasando un momento complicado con su salud y aunque no dio más detalles del mal que la aqueja, la joven reveló que estará fuera de las cámaras por lo menos un par de semanas para enfocarse por completo en su recuperación.

“Por una razón médica, que no es nada grave, no voy a poder estar en algunos videos. Les quería avisar, para que no piensen que los abandoné y que nada más me les fui. Disfruten los videos, van a haber algunos en los que va a salir Ale solita o con algún otro miembro de la familia o con alguna amiga”, comentó la chica.

Para ver el video haz click aquí.

En el video, que ya cuenta con más de 50 mil reproducciones, Ana Paula y Alejandra Capetillo, Biby y los gemelos Manuel y Daniel realizaron una divertida competencia que consistió en preparar, hornear y decorar cupcakes y una vez que todos tuvieron sus creaciones listas, el encargado de probarlas, evaluarlas y coronar al ganador fue Eduardo.

De pronto algunas personas comenzaron a sospechar en el canal y así lo externaron: “Ya le dio covid a esta morra… lo bueno que no es una enfermedad grave, de las pocas que no le dan síntomas a la mayoría de la gente… El canal de Capetillo me da hueva, Bibi rules”.

Algunos más comentaron: “No, Pau deseo que tengas una pronta recuperación. Justo cuándo quería que subieras el tutorial de cómo te maquillaste el día que grabaste ‘aprendiendo a usar la thermomix'”.

Un internauta más comentó: “No sé que número de comentario sea, Pau espero que te mejores, cuídate mucho y gracias por avisar, excelente día chicas y que bonita familia que son”.

“Pau te vamos a extrañar mucho! Recupérate pronto, primero Dios así será, mis oraciones para ti, te queremos mucho!”, dijo una de las personas a Ana Paula Capetillo.