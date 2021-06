“Este es mi segundo cumpleaños sin ti y solo Dios sabe lo que me encantaba que me despertaras cada 9 de abril cantándome cumpleaños feliz!!! Extraño horrores esas llamadas!!! La primera sin falta y con esa inigualable energía que llenaba mi corazón del amor más puro!!! Esta madrugada sentí tu abrazo y tu luz y con eso me doy por satisfecho!!! Sé que estás a mi lado todos los días”.

Lamenta la muerte de Martica

Sin duda, una muerte que caló hondo en Rodner Figueroa, así como la de Edna Schmidt, fue la de Marta Martín-Carrera Ruiz, mejor conocida como Martica la del café, quien formó parte del programa El Gordo y La Flaca junto a Raúl de Molina y Lili Estefan.

“Gracias por tu cariño y tu amor. Siempre dulce y generosa. El mejor café cubano del mundo lo hacían tus manos. Nunca dejabas que me tomara un café viejo. Me lo arrancabas de las manos y me decías: ‘hijo, no te tomes eso’. De inmediato, me colabas un café fresco y con tu singular estilo me enseñabas cómo hacer la espumita con el azúcar batiéndolo con un ritmo experto que siempre daba la mejor combinación con la colada para darme un cafecito cubano”.