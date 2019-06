Duelo de viuda: 7 consejos para lidiar con el dolor y salir adelante

Página

El duelo es un proceso de adaptación emocional que vive una persona cuando ha perdido a un ser cercano.

No hay un tiempo de duración exacto para este proceso, pues depende de cada persona, de cómo lo afronta y su disposición para superarlo.

Te compartimos 7 consejos para sobrellevar está etapa y superar la pérdida.

Perder a un ser querido siempre es un momento doloroso, pero aún más si esta persona era tu pareja. ¿Cómo afrontarlo? Aquí te hablaremos del conocido “duelo de viuda”

Está etapa de pérdida se llama “duelo” y es un proceso de adaptación emocional que se vive cuando se ha perdido a un ser muy cercano. Cada persona vive este proceso de manera diferente, sin embargo, lo que es claro es que existe un profundo dolor que debe ir sanando poco a poco.

Pues no es fácil aceptar de un día a otro que la persona con la que se convivía todos los días ya no está.

Para ir superando poco a poco este duelo de viuda, hemos preparado 7 consejos:

1.- Recordar con justa medida

Algo muy habitual que sucede cuando se sufre una pérdida, es que la persona que permanece en vida suele recordar con idealización al que se fue. Lo cual no debería ser así. Pues aunque se debe recordar lo bueno de cada persona, tampoco debe idealizarse y asumir que todo era perfecto.