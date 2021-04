El Dr. Juan Rivera revela que padece una enfermedad que ataca a los hispanos

Al médico latino le detectaron hígado graso y explica en qué consiste

“¡Para mi sorpresa me detectaron hígado graso!” Dr Juan Rivera hígado graso. El famoso y querido Doctor Juan Rivera anunció en las redes sociales que padece una enfermedad que ataca mucho a los hispanos, al tiempo que aprovechó para explicar y dar a entender a los internautas precisamente lo que ocasiona dicho padecimiento. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el querido médico de Univisión reveló que le fue detectado hígado graso, un padecimiento que él mismo explica como la deposición de grasa en el hígado, en muchas personas afecta este órgano a tal grado que en algunas ocasiones se necesita hacer un trasplante. Le detectan al Dr. Juan Rivera hígado graso El doctor Juan Rivera es un cardiólogo hispano, de nacionalidad puertorriqueña y actualmente es conductor de televisión. Tras la pandemia por coronavirus, el médico ha publicado diversos estudios, recomendaciones y medidas de prevención que han ayudado a sus pacientes. “¡Para mi sorpresa me detectaron hígado graso! Muchos hispanos lo tenemos y ni sabemos. ¿Qué hacer?”, fue lo que escribió el latino en su publicación, donde habla acerca de esta enfermedad muy popular en las personas latinas. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

¿Qué es el hígado graso? De acuerdo con la explicación del Doctor Juan Rivera, esta enfermedad “no es otra cosa que deposición de grasa en el hígado, eso puede causar inflamación y en algunas personas puede causar enfermedad grave del hígado, y en un porcentaje menor puede causar que necesite trasplante de hígado en un futuro”, dijo el latino. También mencionó los factores de riesgo para desarrollar esta rara enfermedad, “especialmente obesidad, azúcar alta, colesterol alto, triglicéridos altos, y el tomar demasiado alcohol,”, afirma, pero sorprendió aclarando que incluso puedes generarla sin tener estos síntomas.

"Tengo el azúcar bien, sin embargo tengo hígado graso" El querido médico explica que no necesariamente, el no tener estos factores de riego antes mencionados no te salva de esta enfermedad, ya que como menciona el mismo, tras un ultrasonido que se realizó por su dolor de vesícula, le fue detectado el padecimiento. "Yo también tengo un poco de hígado graso, como bien hago ejercicio, me mantengo en talla, y sin embargo tengo algo de grasa en el hígado, hay factores genéricos que nos pueden predisponer a tener hígado graso", así lo dice el doctor.

¿Cómo se puede detectar? "Cuando te hacen sangre y te miden las encimas del hígado, si están elevadas, quiere decir que puede haber inflamación, esto puede ser una indicación de que pueda tener el hígado graso, pero la única manera de saberlo es con imágenes de un ultrasonido". El famoso Doctor Juan Rivera dice que esta enfermedad que padecen la mayoría de los hispanos, y quieren tratarla, afirma que no hay una cura aun, aclarando que se está tratando de desarrollar, pero hasta el momento no existe un medicamento con receta.

¿Qué hacer para prevenirlo o mejorarlo? Para estas ocasiones el latino hace algunas recomendaciones para evitar o si ya tienen esta enfermedad tratar de mejorarlo: "el mantener un peso ideal, el bajar el azúcar en la sangre, el bajar el colesterol, una dieta saludable", dice el famoso médico hispano. También hace mención de unos santos remedios, que normalmente utilizan las personas latinas, como por ejemplo el nopal, que este puede bajar la inflamación en el hígado, también la vitamina E, que puede ayudar a remover la grasa en el área afectada, el arroz de levadura roja y consumir menos alcohol.

Reacciones de los internautas Varios seguidores se hicieron presentes en los comentarios de la publicación, para dejar sus distintas opiniones: "Tomar Metformina natural ayuda. Un abrazo fuerte", "Algo está comiendo que te produce grasa en el hígado", "Dr. Juan un consejo lo mejor es tomar agua de avena le pone dos palitos de canela elimina toda la grasa del hígado por dos semanas?". "Aceite verde extra virgen con limón tomarlo en ayuna a mí me ha funcionado", "yo lo padezco y he bajado de peso y mis números del hígado me ha bajado funcionado y sigo echándole ganas es difícil pero no imposible, Gracias Dr. Juan", "Fibra!!!!! Comer alimentos altos en fibra y si se es vegetariano MEJOR.".

Usuarios dan recomendaciones Algunos de los internautas que comentaron el post del Doctor Juan Rivera, que afirman que ya padecieron esta enfermedad, ayudan y envían algunas recomendaciones que los ayudaron: "Frutas con cáscara, vegetales, carbohidratos pero NO refinados, sino en su estado natural (altos en fibra), nueces, legumbres (frijoles, lentejas, peas)". "No más azúcar. Muy poca fruta. El azúcar es nuestro enemigo. No importa de donde viene", "Justamente mis amigas flacas son las que tienen hígado graso", "Hola Dr. juan ,yo pase el año entero ,tomando medidas de todos tipos y aun así me contagió ,quiero saber si me puedo re infectar de nuevo ,estoy en recuperación todavía a los cuantos días debo repetir la prueba gracias", fueron algunos mensajes.

Muestra sus músculos La seriedad y profesionalismo con que ha llevado su carrera, lo han convertido en uno de los doctores más respetados entre la comunidad latina en Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión el doctor Juan Rivera dejó de lado las formalidades y con una fotografía por demás espectacular, mostró sus músculos, para deleite de sus fans. En su post, el profesional de la medicina escribió lo siguiente: "Durante la pandemia les confieso que el hacer ejercicio constantemente es lo que me ha mantenido cuerdo… con estabilidad emocional. Nunca he trabajado más en mi vida y el estrés ha sido extremo".

La receta especial de Juan Rivera Fue entonces que dio su 'receta especial' para lucir un buen cuerpo: "Agenda tu tiempo de ejercicio como agendas otras cosas importantes en tu vida. Cuida de tu cuerpo… sólo tenemos uno; y el cuidar tu cuerpo verás como también ayuda a tu salud mental. #SantoRemedio". De inmediato una mujer destacó la publicación del doctor Juan Rivera que presume sus músculos y expresó la siguiente opinión: "Dr. Juan si voy a quedar así de fuerte, ¿Qué ejercicios hace?". Luego que el doctor Juan Rivera publicara una fotografía en la cual presumes sus músculos, las seguidoras no se resistieron a sus encantos y así lo expresaron: "Whoa! Mi doc (emojis ojos) que brazotes".