Dr. Juan Rivera explica de qué trata la enfermedad del actor Bruce Willis

Enfermedad actor Bruce Willis: Dr. Juan Rivera habla de la enfermedad del actor

El Dr. Juan explicó en lo que consiste la enfermedad del actor. “Es una condición neurológica donde el paciente tiene problemas con el lenguaje porque el área del cebero que se ve afectada es el área que tiene que ver con el lenguaje. Tiene problemas con comunicarse, y no pueden entender lo que está pasando” Explicó el Dr. Juan Rivera.

El doctor originario de Puerto Rico, informó a sus seguidores que es una condicion que impide muchas veces, no poder escribir y comunicarse correctamente: “Afecta la parte cognitiva, no puede hablar, no pueden escribir a veces, usualmente ocurre por derrame cerebral, o por condiciones neurocognitivas”, añadió. (VIDEO)