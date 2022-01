Doctor Juan Rivera revela teoría de células ‘T’

El médico de Univisión habla de las personas que no contraen Covid

Se estudió el sistema inmunológico de personas expuestas y no contagiadas Personas no contraen Covid. Últimamente las redes sociales se han utilizado para difundir cualquier tipo de información relacionada al coronavirus y como bien sabemos, de nueva cuenta el Covid-19 ha tenido un repunte en varios países, ahora con su variante de Ómicron; de hecho, hemos escuchado que muchas personas han contraído una vez más el coronavirus, esto debido a las reuniones llevadas a cabo en fiestas decembrinas. Una vez más el doctor Juan Rivera, médico de Univisión, hizo uso de su cuenta personal de Instagram para sacar de dudas a sus seguidores que le dejan muchas preguntas al respecto. El doctor realizó un video en el cual trata el tema del por qué muchas personas no contraen el virus del Covid-19 a pesar de estar expuestas. El Dr. Juan Rivera habla de personas que no contraen Covid a pesar de tener contacto con alguien positivo Fue mediante un video posteado por Juan Rivera, quien es médico de Univisión, que se impartió información sobre las inquietudes de algunos de sus pacientes y seguidores de su cuenta respecto a contraer el virus de Covid-19, en el clip que publicó trató de despejar las dudas de sus admiradores. “Todos nos hemos preguntado en algún momento por qué algunas personas no se contagian con el virus, con Covid y puede ser que simplemente sea cuestión de tiempo o han tenido suerte, yo estoy dentro de esas personas que no me he enfermado y tenido muchas exposiciones”, argumentó el doctor puertorriqueño.

Mediante un estudio se examinó el sistema inmunológico de las personas que no fueron contagiadas “La pregunta es si hay alguna explicación científica que tenga que ver con el sistema inmunológico que pueda explicar eso. Se acaba de publicar un estudio de la revista Nature muy interesante, donde 52 personas que estuvieron expuestas a alguien dentro de la casa que tenía Covid y vieron cuántas personas se infectaron y cuántas no”, expresó. Luego de eso el doctor Juan Rivera comentó que a esas personas que resultaron no estar contagiadas fueron estudiadas a profundidad para tener resultados, “y de las que no se infectan estudiaron su sistema inmunológico, resulta que aproximadamente la mitad, a pesar de tener a alguien contagioso en la casa, no se infectó”, dijo el médico de Univisión.

El doctor de Univisión habla sobre las células llamadas 'T' "De esa mitad de personas que no se infectó, un tercio de ellas tenía específicamente unas células 'T', que son como unas células de memoria en su sistema inmunológico que se habían creado por anteriormente haber estado expuesto a otro virus digamos de la gripe", explicó el médico puertorriqueño mediante su video de Instagram. Luego de eso dio una breve explicación de las teorías que se han desarrollado para la célula que mencionó anteriormente: "Hay virus de gripe que también están causados por algún tipo de coronavirus y una de las teorías de la célula 'T', las células inmunológicas que se crean cuando a la persona le da esa gripe pueden de alguna manera protegerte en contra del coronavirus", fueron palabras dichas por Juan Rivera quién es médico de Univisión.

El Dr. Juan Rivera afirma que pese a contar con células ‘T’ se debe de aplicar las vacunas contra Covid Posteriormente, el doctor Rivera hizo mención de que es una simple teoría lo de las células, “Cuando entra ese coronavirus a tu cuerpo esas células que ya estaban ahí, esas células ‘T’ que están ahí porque quizá te dio otro virus que es primo del coronavirus te pueden proteger. Esto es una simple teoría”, comentó. Después de eso explicó que no quiere decir que si ya tuvimos gripe ya no nos dará Covid y que se deben de aplicar las vacunas, “Obviamente no quiere decir que sí a usted le ha dado gripe en el pasado que no se debe de poner la vacuna, obviamente las vacunas siguen siendo importantes”, externó.

El médico de Univisión dice que la incógnita del porque hay personas que no contraen Covid sigue presente “Pero nos seguimos preguntando ‘¿por qué hay unas personas que simplemente no se infectan?’, por ejemplo en mi caso, yo soy una persona que usualmente por lo menos dos veces al año me da algún tipo de gripe y quizá eso se pudo haber interpretado como que pues es una persona que tiene el sistema inmunológico quizá un poco más débil”, dijo. Luego de que diera a conocer lo anterior, compartió ante sus seguidores que las células ‘T’ de acuerdo a una teoría llegan a proteger de una fuerte exposición de Covid, “Más sin embargo, en esta situación digamos que si yo me infecto con virus que es coronavirus y me da gripe, es un virus cercano al Covid, podrá ser que yo o cualquier otra persona tenga células ‘T’ que te protejan en contra de una exposición a coronavirus”.

El Dr. Juan Rivera revela que se trata de un estudio en el que se tiene que indagar más a profundidad Mediante su video explicó que es momento que estudios no han revelado que eso sea 100% seguro, "No se sabe, simplemente puede ser cuestión de suerte, puede ser cuestión de que me he protegido bien, que utilizó mi máscara igual que muchos de ustedes, uno tiene las vacunas también", expresó el doctor puertorriqueño. Luego hizo mención que como aclaración que la teoría de las células 'T' es un estudio del cual se tiene mucho que aprender, "Así que algo que uno tiene que aprender es un poquito más sobre eso, pero es un estudio interesante y una de esas posibles explicaciones a una pregunta muy pero muy común", dijo en la recta final de su video.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar ante el tema Tras haber posteado un video el médico Juan Rivera muchos usuarios internautas que siguen su cuenta de inmediato llenaron el clip con muchos comentarios expresando las dudas que les han surgido luego de escuchar la información impartida por el doctor puertorriqueño, mientras que otros comparten sus experiencias. “Soy una de esas personas, también eh estado expuesta muchas veces”, “A mi me ha dado dos veces el covid y a mi hijo de 11 años nunca le ha dado gracias a Dios y ha estado bien expuesto”, “Buen día doctor en mi caso tengo mis tres dosis de moderna y hemos estados con personas que tienen covid y gracias a Dios no me ha dado ahora siempre tengo mi mascarilla”, se lee en redes. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

¿Cómo distinguir una simple gripe al virus de Covid? De acuerdo a la Agencia AP expertos afirman que la mejor forma de determinarlo es con pruebas, ya que los síntomas de las tres enfermedades pueden coincidir. Los virus que causan el resfriado, la gripe y el COVID-19 se propagan de la misma forma: a través de las gotitas que salen de la nariz y la boca de las personas infectadas. Y en los tres casos pueden transmitirse antes incluso de que una persona sepa que está contagiada. Lo que varía es el tiempo en el que una persona infectada con alguna de ellas empieza a sentirse mal. Algunos contagiados de coronavirus son asintomáticos, pero aún así podrían transmitir igual el virus.

Síntomas que hacen la diferencia entre Covid y una gripe La tos, la fiebre, el cansancio y el dolor muscular son comunes tanto a la gripe como al COVID-19, dijo Kristen Coleman, profesora adjunta de investigación en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland. Los síntomas específicos del COVID-19 incluyen la pérdida del gusto o del olfato. Los del resfriado común, por su parte, tienden a ser más leves, con congestión nasal y dolor de garganta. La fiebre es más habitual en la gripe. A pesar de algunas informaciones falsas en internet, los virus no se han fusionado para crear una nueva enfermedad. Pero es posible contraer la gripe y el COVID-19 al mismo tiempo, lo que algunos llaman "flurona" informó AP.

¿Qué es el nuevo virus llamado Flurona? AP compartió lo siguiente: “Una co-infección de cualquier tipo puede agravar o empeorar los síntomas por completo”, apuntó Coleman. “Si los casos de gripe siguen subiendo, podemos esperar ver más de este tipo de co-infecciones virales en las próximas semanas o meses”. Ante la coincidencia de muchos de los síntomas causados por los tres tipos de virus, las pruebas de detección siguen siendo la mejor opción para determinar cuál de ellos se padece. Los test caseros de gripe no tienen tanta disponibilidad como los del COVID-19, pero algunas farmacias ofrecen pruebas para ambos virus al mismo tiempo, apuntó Coleman.

Las vacunas ayudan a reducir la propagación del virus Los laboratorios también pueden analizar muestras de varios virus respiratorios, incluyendo los del resfriado común. Pero la mayoría no tienen la capacidad de hacerlo de forma rutinaria, especialmente en pleno brote de contagios del COVID-19, afirmó Coleman. La vacunación ayuda a reducir la propagación de los virus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sostienen que es seguro recibir la vacuna contra la gripe y contra el COVID-19, o el refuerzo, al mismo tiempo, informó AP.