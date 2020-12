Dr Juan Rivera descubre un nuevo efecto secundario de la vacuna contra el coronavirus

El cardiólogo confiesa que ha comido más de lo usual

“Creo que eso le voy a echar la culpa a la vacuna”, aseguró

Ahora esto. Después de que recibiera la vacuna contra el coronavirus, Dr Juan Rivera compartió que se había sentido muy cansado, pero ahora sorprende al decir que durante estos días ha comido más de lo usual.

Por medio de sus redes sociales, donde ha mantenido al tanto a sus seguidores sobre cómo se ha sentido después de vacunarse contra el coronavirus, el reeconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión aseguró que la vacuna acabó con su dieta.

“Ya van casi 3 días desde que me puse la vacuna (contra el coronavirus). Ayer dormí bastante, dormí como 10 horas, pero esta mañana amanecí mejor, pero ¿saben que creo? Si hay un efecto secundario que no me esperaba y que me ha llamado la atención”.

El cardiólogo comentó que le ha dado más hambre, y que este efecto secundario debería llamarse “adiós a la dieta”, lo cual ha experimentado en los últimos tres días.

“No les voy a mentir”. Dr Juan Rivera

“He comido más de lo usual. Me he comido tres leches, he tomado coquito, me comí un ron cake, no sé si es solo un efecto realmente y he usado ese efecto de la vacuna para no hacer ejercicio en los últimos tres días porque tengo que descansar”, dijo Dr Juan Rivera.

Por si faltara algo más, el corresponsal médico de Univisión confesó que se levantó con un par de libras de más, por lo que le “echará la culpa” a la vacuna.

“Puede ser que sea un efecto secundario de la vacuna el hecho que tenga tanta hambre y el hecho que he bajado la discriminación en lo que estoy comiendo”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ