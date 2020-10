Dr Juan Rivera comparte una reveladora gráfica en sus redes sociales

Usuarios lo acusan de pesimista por su predicción del coronavirus

“Nos esperan meses difíciles”, aseguró el corresponsal médico de Univisión

No podría ser peor. Luego de que el Dr Juan Rivera, cardiólogo y corresponsal médico de Univisión, compartiera una reveladora gráfica en redes sociales, usuarios lo acusan de pesimista por su predicción del coronavirus.

A través de sus redes sociales, donde cuenta con casi 700 mil seguidores, el Dr Juan Rivera los dejó prácticamente ‘helados’ con sus palabras.

“Aquí vamos nuevamente… casos en Europa a la alza. ¿Se acuerdan lo que sucedió la última vez que vimos ese patrón? Nos esperan meses difíciles… y aún estamos estancados en una discusión tonta sobre el uso de máscaras”.

El cardiólogo comentó que nadie aprende “por cabeza ajena”, pero que tampoco aprendemos por experiencia propia: “Como diría Quico: ‘Pues me doy'”.

A pesar de que Dr Juan Rivera solamente compartió una gráfica con datos duros acerca del coronavirus, algunas personas lo acusaron de pesimista por su predicción de que se vienen meses difíciles.

“Estoy por creer Dr Juan Rivera que usted es clarividente o anti Trump o algo por el estilo. Hable de positivismo, usted tiene mucha gente que realmente cree en su trabajo como hombre de medicina. Solo Dios tiene la última palabra de (…)”.

De inmediato, el corresponsal médico de Univisión le respondió a este usuario: “Más de 210 mil muertes. 50 mil casos al día, no hay unanimidad en cuanto al uso de máscaras, no hay vacuna, no hay tratamiento definitivo. Hablemos de ciencia y actuemos basado en la ciencia. Hay que ser (…)”.

Por otro lado, más personas se mostraron a favor del mensaje que compartió Dr Juan Rivera en sus redes sociales y se lo hicieron saber de diferentes maneras.

