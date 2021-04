La Policía Wilmington confirmó que tres de las siete personas que resultaron heridas fallecieron y que las cuatro restantes fueron trasladadas al New Hanover Regional Medical Center, en Wilmington, donde fueron atendidas por el personal médico.

“Al llegar, (los policías) descubrieron que se había producido un tiroteo dentro de la casa durante una fiesta y que siete personas fueron alcanzadas por los disparos”, detalló el informe oficial, que no precisó cuántas personas estaban en la casa ni otros detalles.

Tiroteos en Estados Unidos: No revelan la identidad

De momento, la Policía declinó revelar las identidades de las víctimas, al señalar que están trabajando para notificar a los familiares este “trágico suceso”. “Nuestros corazones están con todos los afectados por esta violencia sin sentido”, agregó la nota en la que se pidió la cooperación de quienes tengan información sobre lo ocurrido.

No se han mencionado sospechosos ni se ha dado una hipótesis en cuanto al motivo del crimen. No hay razones para que cunda el pánico entre el público, dijo el jefe policial Donny Williams a la emisora WECT-TV. Según la agencia de noticias AP, no se han mencionado sospechosos ni se ha dado una hipótesis en cuanto al motivo del crimen.