Kuno Becker comparte revelador video en redes sociales

El actor mexicano dice que “no quiere pensar mal”, pero hace una inesperada insinuación

Exhibe a la mujer que contagió a Donald Trump de coronavirus y no es Melania

¿Habrá algo más? Kuno Becker dice que “no quiere pensar mal”, pero hace insinuaciones sobre mujer que contagió a Donald Trump de coronavirus. Se trata de Hope Hicks, asesora del presidente de EE.UU.

Luego que se confirmara que Donald Trump y su esposa, Melania Trump, habían dado positivo al coronavirus, han surgido varias teorías de cómo se pudieron haber contagiado, y Kuno Becker parece tener la respuesta.

A través de sus redes sociales, el actor mexicano compartió un revelador video que hasta el momento tiene más de 44 mil reproducciones.

En esta publicación, Kuno Becker se limitó a decir: “Que se mejore el presidente Trump y también la asistente, muy guapa, por cierto, pero no quiero pensar mal”.

Al mismo tiempo, se puede observar al presidente de EE.UU. saludar de mano y darle un beso a Hope Hicks, por lo que lo que insinúa el actor mexicano, que de esta manera se contagió Donald Trump de coronavirus, no suena descabellado.

“Que se mejore Trump y todos los que hoy padecen este virus. De corazón, Desgraciadamente, un ejemplo más de que tenemos que ser responsables. Habiendo dicho eso, con el nivel de seguridad que tiene ese señor, de las pocas personas que estuvieron cerca (muy cerca aparentemente) fue esta guapísima asistente”, expresó Kuno Becker.

Para finalizar, el actor, quien hace apenas unos días despotricó contra Trump por lo que ha hecho a los mexicanos, dijo: “Ni modo, uno tiene que estar muy cerca por cuestiones de trabajo. No piensen mal. Chamba es chamba. No quiero pensar mal. No quiero!!!”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ