El presidente Donald Trump afirmó este jueves que el gobierno federal retendrá los fondos que tiene asignados para ciudades que se han declarado “santuarios” para los migrantes indocumentados, de acuerdo a información proporcionada por la agencia de noticias EFE.

“Sobre la base del reciente dictamen del Tribunal Federal, el Gobierno Federal retendrá los fondos de las Ciudades Santuario”, escribió Trump en su cuenta Twitter. “(Estas ciudades) deberían cambiar su status a no-santuario. ¡No protejan a los criminales!”, agregó.

La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York reconoció que el Departamento de Justicia tiene atribuciones para imponer condiciones sobre la entrega de millones de dólares en fondos federales a ciudades y localidades, incluidas las que se niegan a aplicar las leyes federales sobre inmigración y conocidas como “santuario”.

As per recent Federal Court ruling, the Federal Government will be withholding funds from Sanctuary Cities. They should change their status and go non-Sanctuary. Do not protect criminals!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2020