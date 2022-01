¿Daño cerebral?

En noviembre pasado, en la audiencia que pidió Grant para obtener un cambio en su sentencia de ejecución alegó que tenía “daño cerebral” y que se sentía absolutamente arrepentido por la muerte de las dos personas, a las que asesinó a balazos. El hombre, señaló que deseaba nunca haberlo hecho y que si pudiera cambiar sus acciones, lo haría sin dudarlo.

“Ante todo… me gustaría expresar mi… sincero y profundo arrepentimiento y remordimiento por mis acciones.”, dijo Grant en un video de arrepentimiento en su última audiencia, el año pasado. “Sé que las palabras no pueden traerlos de vuelta. Lo entiendo… No puedo cambiar eso. Sabes, desearía poder y todo eso”, destacó Grant y señaló The Oklahoman.